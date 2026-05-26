Cae en aeropuerto de Querétaro requerido por homicidio en Edomex

Querétaro, 26 de mayo de 2026. -Una jueza de control del Estado de México libró la orden que terminó este lunes con la detención de Diego David "N" en el Aeropuerto Internacional de Querétaro, requerido por el delito de robo con la agravante de haber causado la muerte.
La captura la ejecutaron agentes de la Policía de Investigación del Delito de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, en coordinación con autoridades mexiquenses que pidieron el apoyo para asegurar al imputado.
El operativo se activó después de que personal del Instituto Nacional de Migración retuviera al hombre en inmediaciones de la terminal aérea queretana, al detectar el mandato judicial vigente en su contra.
La comunicación entre el área jurídica de la fiscalía estatal y las autoridades migratorias permitió articular la entrega sin que mediara persecución ni traslado adicional, una mecánica similar a la documentada en otras intervenciones recientes bajo la estrategia Sinergia que coordina la Fiscalía General del Estado.
La orden fue emitida por una jueza de control especializada en cateos, órdenes de aprehensión y medidas de protección en línea del Estado de México, dentro de una carpeta de investigación iniciada por el delito referido.
Los agentes ministeriales acudieron al punto donde Migración mantenía al detenido, ejecutaron la diligencia y procedieron al traslado para la entrega formal a las autoridades requirentes. La fiscalía queretana ha sostenido esquemas de colaboración interestatal con instituciones de procuración de justicia de otras entidades, particularmente en casos de delitos de alto impacto.
La dependencia no precisó la fecha de los hechos por los que se le sigue proceso a Diego David "N" en el Estado de México, ni el municipio mexiquense donde ocurrió el robo con resultado de muerte que motivó la orden judicial.
Tampoco se informó si el imputado intentaba abordar un vuelo, si pretendía salir del país o si su presencia en el aeropuerto queretano respondía a una ruta de evasión documentada por la fiscalía mexiquense.
Diego David "N" fue puesto a disposición de las autoridades del Estado de México, que continuarán con el proceso penal correspondiente.
La detención se suma a las labores de investigación que la corporación queretana ha desplegado en distintos puntos del estado durante los últimos meses para cumplimentar órdenes de aprehensión vigentes, propias y de otras entidades.