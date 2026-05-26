Kuri vetará Ley de Identidad de Género en Querétaro

El gobernador frena reforma aprobada por el Pleno y pide a la sociedad queretana respaldar la decisión.

Gobernador Mauricio Kuri González durante mensaje en redes sociales sobre veto a Ley de Identidad de Género en Querétaro

Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, durante el mensaje difundido en redes sociales este domingo.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 26, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 25 de mayo de 2026. --Mauricio Kuri González vetará la Ley de Identidad de Género aprobada por el Congreso del Estado, anunció el gobernador este domingo en un mensaje difundido en sus redes sociales. El mandatario sostuvo que la reforma "va en contra de los valores, la educación y la integridad de las familias queretanas" y pidió a la sociedad pronunciarse en respaldo de su decisión.

La iniciativa que el Ejecutivo estatal frenará adiciona diversos artículos al Código Civil para reconocer el derecho de toda persona al reconocimiento de su identidad de género autopercibida mediante procedimiento administrativo ante el registro civil. La reforma superó la etapa de comisión el 22 de abril pasado, cuando la Comisión de Administración y Procuración de Justicia la aprobó por mayoría con un voto en contra, según se documentó en el dictamen en comisión defendido por el diputado Guillermo Vega Guerrero.

"Recibí un mandato de la sociedad para proteger a las familias queretanas y lo voy a cumplir. Con nuestras niñas y niños no se metan", advirtió el gobernador en el mensaje, donde calificó la reforma como un proyecto impulsado por "la izquierda radical" que permitiría a niñas, niños y adolescentes modificar su sexo en el acta de nacimiento conforme a su autopercepción.

Kuri González argumentó que la madurez para tomar decisiones de esa naturaleza llega en momentos precisos del desarrollo, y citó estudios científicos no especificados que, según expuso, sustentan que durante la formación emocional y cerebral los menores no están en posibilidad de definir cuestiones tan determinantes. "Cuando tengan la capacidad de hacerlo, adelante; mientras no", puntualizó el mandatario.

Riesgos jurídicos que el Ejecutivo identifica en la reforma queretana

Como parte del análisis de la iniciativa, la administración estatal identificó que el cambio de sexo en el acta podría facilitar el ocultamiento del acta de nacimiento original, lo que abriría la puerta a incumplimientos en pensión alimenticia, ocultamiento de personalidad inicial de personas con antecedentes penales o imposibilidad de un hijo para identificar a su progenitor. El Ejecutivo no precisó si la observación incluirá propuestas de modificación para que la reforma regrese al Pleno con ajustes técnicos.

¿Qué pasos siguen tras el anuncio del veto del gobernador?

La reforma fue aprobada por el Pleno de la LXI Legislatura tras tres legislaturas de espera. En abril, colectivos exigieron la dictaminación del proyecto en una protesta frente al recinto legislativo. Tras el veto, el Congreso deberá analizar las observaciones del Ejecutivo y decidir si modifica el texto o sostiene el dictamen original con mayoría calificada.

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