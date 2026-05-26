Kuri vetará Ley de Identidad de Género en Querétaro

Querétaro, 25 de mayo de 2026. --Mauricio Kuri González vetará la Ley de Identidad de Género aprobada por el Congreso del Estado, anunció el gobernador este domingo en un mensaje difundido en sus redes sociales. El mandatario sostuvo que la reforma "va en contra de los valores, la educación y la integridad de las familias queretanas" y pidió a la sociedad pronunciarse en respaldo de su decisión.
La iniciativa que el Ejecutivo estatal frenará adiciona diversos artículos al Código Civil para reconocer el derecho de toda persona al reconocimiento de su identidad de género autopercibida mediante procedimiento administrativo ante el registro civil. La reforma superó la etapa de comisión el 22 de abril pasado, cuando la Comisión de Administración y Procuración de Justicia la aprobó por mayoría con un voto en contra, según se documentó en el dictamen en comisión defendido por el diputado Guillermo Vega Guerrero.
"Recibí un mandato de la sociedad para proteger a las familias queretanas y lo voy a cumplir. Con nuestras niñas y niños no se metan", advirtió el gobernador en el mensaje, donde calificó la reforma como un proyecto impulsado por "la izquierda radical" que permitiría a niñas, niños y adolescentes modificar su sexo en el acta de nacimiento conforme a su autopercepción.
Kuri González argumentó que la madurez para tomar decisiones de esa naturaleza llega en momentos precisos del desarrollo, y citó estudios científicos no especificados que, según expuso, sustentan que durante la formación emocional y cerebral los menores no están en posibilidad de definir cuestiones tan determinantes. "Cuando tengan la capacidad de hacerlo, adelante; mientras no", puntualizó el mandatario.
Riesgos jurídicos que el Ejecutivo identifica en la reforma queretana
Como parte del análisis de la iniciativa, la administración estatal identificó que el cambio de sexo en el acta podría facilitar el ocultamiento del acta de nacimiento original, lo que abriría la puerta a incumplimientos en pensión alimenticia, ocultamiento de personalidad inicial de personas con antecedentes penales o imposibilidad de un hijo para identificar a su progenitor. El Ejecutivo no precisó si la observación incluirá propuestas de modificación para que la reforma regrese al Pleno con ajustes técnicos.
¿Qué pasos siguen tras el anuncio del veto del gobernador?
La reforma fue aprobada por el Pleno de la LXI Legislatura tras tres legislaturas de espera. En abril, colectivos exigieron la dictaminación del proyecto en una protesta frente al recinto legislativo. Tras el veto, el Congreso deberá analizar las observaciones del Ejecutivo y decidir si modifica el texto o sostiene el dictamen original con mayoría calificada.