Cabildo Querétaro compra predio para delegación María Justa Aldama

Querétaro, 26 de mayo de 2026. --- El Ayuntamiento de Querétaro aprobó en sesión ordinaria de cabildo la adquisición de un predio de 10 mil 206 metros cuadrados sobre Bulevar de la Nación, identificado con la clave catastral 14 01 001 39 101 001, donde se edificarán tres dependencias en un mismo terreno: la delegación María Justa Aldama, el Centro de Atención Municipal y el Centro de Atención de Autismo.

La operación cierra meses de anuncios previos sobre la octava demarcación de la capital y aterriza por primera vez la ubicación concreta de su sede.

El terreno operará como futura sede compartida entre la delegación recién creada y el Centro de Atención de Autismo que el DIF Municipal había anunciado a finales de marzo.

El alcalde Felifer Macías Olvera había confirmado entonces que ambas instalaciones operarían en una misma sede en la segunda mitad de 2026, sin precisar entonces la dirección ni la superficie.

El acuerdo del cabildo aprobado este martes despeja ambos huecos: la dirección es Bulevar de la Nación sin número y la superficie supera por más de tres veces lo necesario para una sede delegacional convencional.

El alcalde Felifer Macías Olvera presidió la sesión ordinaria de cabildo en la que se aprobó la compra del predio. rotativo.com.mx

En el mismo punto del orden del día, los regidores aprobaron por mayoría la transmisión gratuita a favor del municipio del predio adyacente, identificado con clave catastral 14 01 001 39 101 002, que se destinará a vialidad para conectar la nueva sede con Bulevar de la Nación.

La declaración no precisó la superficie de este segundo terreno ni el costo total de la adquisición del primero.

El cabildo también autorizó la compra de un predio en la fracción 1 de la parcela 33 Z-1 P1/1 del ejido San Miguel Carrillo, incorporado al polígono del Parque Intraurbano Jurica Poniente y declarado Área Natural Protegida.

La operación se suma a la octava delegación capitalina aprobada en marzo, que entrará en operación el primero de enero de 2027 y atenderá colonias como Jurica, Juriquilla, El Salitre, Mompaní y San Isidro, hasta ahora dispersas entre las demarcaciones de Santa Rosa Jáuregui y Félix Osores Sotomayor.

En la sesión, los regidores ratificaron por cédula y mayoría de votos la designación de Claudia Belén Mayorga Rentería como oficial del Registro Civil 05 del municipio, con sede en la delegación Josefa Vergara y Hernández. Mayorga Rentería, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, rindió protesta ante el ayuntamiento.

Su trayectoria incluye la Notaría Pública 11 del estado, la Dirección General de Gobierno de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo y tres áreas del municipio capitalino: la Secretaría de Gestión Delegacional, la Coordinación de Oficina de Presidencia y la Secretaría de Gobierno.

Enajenación de doce predios municipales en una sola sesión

El alcalde Felifer Macías Olvera presidió la sesión ordinaria de cabildo en la que se aprobó la compra del predio. rotativo.com.mx

El ayuntamiento autorizó por mayoría la enajenación de doce predios municipales distribuidos en distintas zonas de la capital: Santa Rosa Jáuregui (parcela "E"), Fraccionamiento Puertas de San Miguel (dos predios), Fraccionamiento Misión Carrillo II, Real del Marqués, Ciudad del Sol (tres predios contiguos), Ejido San Miguel Carrillo, La Purísima, El Salitre y Desarrollo Centro Norte. La administración no precisó en la sesión el destino fiscal de los recursos derivados ni el avalúo individual de cada terreno enajenado.

Finalmente, el cabildo aprobó por unanimidad reconocer como beneficiarias a Ma. del Carmen Medina Estrada del finado Salvador González Reséndiz y a Elvira Balderas Mendoza del finado Simón Bolaños Chávez, además de autorizar el inicio del trámite de pensión por muerte en ambos casos.

¿Cuándo entra en operación la delegación María Justa Aldama?

La octava demarcación de la capital fue aprobada en sesión de cabildo del 24 de marzo de 2026 y entrará formalmente en funciones el primero de enero de 2027.

La sede física quedará en el predio adquirido sobre Bulevar de la Nación, en una superficie que albergará también el Centro de Atención Municipal y el Centro de Atención de Autismo.

El alcalde Felifer Macías Olvera presidió la sesión ordinaria de cabildo en la que se aprobó la compra del predio.