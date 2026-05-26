El antiguo aeropuerto civil de San Javier tendrá una segunda vida. La Región de Murcia firmó el martes 28 de abril en el Centro Europeo de Astronomía Espacial (ESAC), en Madrid, su incorporación a la red ESA-BIC de la Agencia Espacial Europea, el circuito de incubadoras tecnológicas que hasta el cierre de 2025 reunía a más de 2.100 empresas en el continente. La consejera de Empresa firmó el acuerdo en compañía de la ministra de Ciencia y representantes de la Agencia Espacial Española.

La red española suma siete comunidades autónomas tras añadir, en la misma convocatoria, a Castilla-La Mancha y al País Vasco. Cualquier mapa del ecosistema digital regional ubica el sector industrial conectado, las plataformas de comercio electrónico y operadores con presencia en 1xBet Spain , dentro del mismo perímetro de inversión publicitaria que las nuevas incubadoras intentan captar, lo que refleja el crecimiento del sector de entretenimiento online, una pista de la urgencia que tienen los gobiernos regionales por sumarse a la economía de la innovación antes de que el ciclo de fondos europeos se cierre. La candidatura murciana sumó respaldo de un amplio frente público y privado durante la selección.

Doce Proyectos en San Javier hasta 2030

El centro tendrá su sede en el antiguo aeropuerto civil del municipio sanjaviereño, en proceso de conversión hacia un campus de actividades vinculadas con datos satelitales y empresas tecnológicas duales. Durante el periodo 2026 a 2030, la incubadora podrá acoger proyectos empresariales con financiación conjunta de la Agencia Espacial Europea y del Instituto de Fomento. Cada startup seleccionada accederá a un paquete que combina apoyo económico, mentorización por especialistas del sector espacial y conexión con la red europea de centros ESA-BIC.

Concepto Detalle Sede del centro Antiguo aeropuerto civil de San Javier Periodo operativo 2026 a 2030 Capacidad de proyectos Hasta doce iniciativas empresariales Ayuda por proyecto 30.000 euros Respaldo institucional 74 entidades públicas y privadas

El número total de iniciativas previstas coincide con el formato estándar de los centros ESA-BIC ya operativos en otras comunidades autónomas, lo que facilita la comparación de resultados con incubadoras consolidadas en Galicia o Madrid.

El Encaje Industrial de la Apuesta Regional

La selección del antiguo aeropuerto de San Javier no es casual. El terreno cuenta con infraestructura aeroportuaria reconvertible, conexiones logísticas hacia el puerto de Cartagena y proximidad con el tejido industrial de la comarca. La estrategia industrial regional incorpora dos sectores tecnológicos emergentes de alto valor añadido, la economía espacial y las tecnologías duales, ambos dentro del Plan Industrial articulado por la consejería autonómica correspondiente.

Los datos satelitales que se procesarán en el centro abarcan aplicaciones de monitorización agrícola del Campo de Cartagena, seguimiento del Mar Menor y servicios de gestión hídrica para los regadíos del Segura. El sector privado del entretenimiento digital, donde casas de apuestas en línea canalizan presupuestos publicitarios millonarios hacia eventos deportivos retransmitidos vía satélite, también puede aprovechar la infraestructura de procesamiento de datos del centro.

El director del Info subrayó durante el acto que el programa busca que la innovación regional se convierta en contratos, alianzas y capacidad industrial. La métrica de éxito más estricta no será el número de proyectos seleccionados sino la cantidad de empresas que alcancen viabilidad comercial al término del programa.

Lo Que Significa para el Ecosistema Murciano

La incorporación a ESA-BIC añade un eslabón más a la red de incubadoras y aceleradoras que la Región ha construido en los últimos cinco años, encabezada por el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Cartagena (CEEIC) y el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia (CEEIM). El nuevo centro espacial complementa los programas Caetra, dedicado a tecnologías duales en defensa, y Defence-Tech, que cerró su segunda edición con doce empresas regionales en el mercado europeo de defensa. La operación abre una vía de captación de fondos europeos vinculados al programa Horizonte Europa.

Conexión directa con la red de centros ESA-BIC presentes en siete comunidades autónomas

Acceso preferente a contratos espaciales de la Agencia Espacial Europea

Posibilidad de cofinanciación con fondos del Instituto de Fomento regional

Vinculación con el casino online y las plataformas de apuestas que también operan dentro del ecosistema digital regional

Calendario y Próximos Pasos

La convocatoria para seleccionar los primeros proyectos empresariales se abrirá durante el segundo semestre de 2026, según las previsiones que manejan la consejería y el Instituto de Fomento. Las startups interesadas tendrán que cumplir requisitos técnicos vinculados con el ámbito espacial o con tecnologías habilitadoras transferibles al sector. La primera promoción podría comenzar su itinerario formativo a comienzos de 2027, dependiendo del cierre de los acuerdos finales con la Agencia Espacial Europea. El antiguo aeropuerto de San Javier, durante décadas reconocido por sus festivales de jazz y su cierre operativo en 2019, recupera protagonismo en el mapa económico murciano bajo una etiqueta muy distinta a la de su etapa civil.