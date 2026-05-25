Secihti lanza Cátedras de la Diáspora para 16 mil mexicanos en EU

México, 25 de mayo de 2026. -- Más de 16 mil mexicanos con doctorado realizan investigación en universidades de Estados Unidos. La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) abrirá el 5 de junio una convocatoria para que ese universo, junto con investigadores mexicanos radicados en cualquier país, se incorpore al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores sin tener que regresar a México.

El programa se llama Cátedras de la Diáspora Mexicana y fue presentado este lunes por la titular de la Secihti, Rosaura Ruiz Gutiérrez, y la subsecretaria de Ciencias y Humanidades, Violeta Vázquez-Rojas Maldonado, durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. La distinción entrará en vigor en enero de 2027 tras un proceso de evaluación por pares.

Los requisitos son tres: contar con doctorado, realizar actividades de investigación en el exterior y obtener una carta de acogida de una institución de educación superior o centro de investigación mexicano.

La postulación se hará por la Plataforma Rizoma de la Secihti, con una ventana de actualización de perfiles entre el 5 y el 26 de junio.

A diferencia del SNII tradicional, el reconocimiento a las y los investigadores de la Diáspora no incluirá el apoyo económico mensual vinculado al nivel.

En cambio, contempla un estímulo anual para movilidad académica de hasta 45 mil pesos cuando el investigador viaje a México para impartir clases, asesorar estudiantes o desarrollar seminarios presenciales.

Cómo se vincula el programa con el Plan México

Ruiz Gutiérrez ubicó el programa dentro de la estrategia de cooperación internacional en ciencia y tecnología que forma parte del Acuerdo Global modernizado entre México y la Unión Europea, firmado recientemente.

La dependencia trabaja también en un mecanismo de cofinanciamiento con la UE para participar en el programa Horizonte Europa en áreas estratégicas: inteligencia artificial, semiconductores, supercómputo, transición energética y cambio climático.

Las becas Secihti al extranjero aumentaron más del doble respecto a 2024 en lo que va del sexenio, según la propia secretaria, y se proyectan 2 mil nuevas becas en la convocatoria 2026.

La estrategia se enmarca en el Plan México, que el gobierno federal ha definido como la columna vertebral de su política de desarrollo soberano.

Sheinbaum dio el contexto operativo del programa: "Son miles de jóvenes o ya no tan jóvenes que quieren seguir formando parte de la academia en México".

La mandataria mencionó que durante su reciente visita al Consulado de Barcelona se le acercaron varios académicos mexicanos radicados en Cataluña interesados en mantener vínculo profesional con instituciones mexicanas.

¿Cuándo abre la convocatoria de la Cátedra de la Diáspora?

El cronograma oficial contempla cinco fechas: publicación de la convocatoria el 5 de junio, ventana de actualización de perfiles en Plataforma Rizoma hasta el 25 de junio, recepción de solicitudes a partir del 26 de junio, publicación de resultados el 14 de septiembre y vigencia de la distinción desde enero de 2027.

La Secihti trabaja con la Secretaría de Relaciones Exteriores para construir el directorio completo de investigadores mexicanos en el extranjero.