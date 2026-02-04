Querétaro recibirá partido de la Selección Mexicana el 25 de febrero

El Estadio Corregidora albergará el encuentro de preparación mundialista el 25 de febrero.

Querétaro, 4 de febrero de 2026. —La Selección Mexicana disputará un partido de preparación en el Estadio Corregidora el próximo 25 de febrero, confirmó el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera, quien aseguró que la capital queretana está lista para recibir el encuentro como parte de las actividades rumbo al Mundial 2026.

Durante conferencia de prensa, el alcalde capitalino señaló que el gobierno municipal trabaja en coordinación con autoridades estatales para garantizar las condiciones necesarias en materia de seguridad y movilidad durante el evento.

El funcionario destacó que se trata de una oportunidad para que las familias queretanas vivan la experiencia mundialista sin necesidad de trasladarse a otras ciudades del país.

El partido de la Selección Mexicana en Querétaro forma parte de los compromisos de preparación que el equipo nacional sostiene previo a la Copa del Mundo, torneo que México organizará junto con Estados Unidos y Canadá.

Con esta sede, la capital queretana se suma a las ciudades que albergarán encuentros del combinado nacional en territorio mexicano.

"Va a ser una fiesta para las familias, para que vivan el espíritu mundialista que no necesariamente se iba a quedar en Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey", indicó el presidente municipal.

El gobierno local adelantó que además del partido se preparan actividades complementarias para los asistentes, aunque los detalles específicos serán dados a conocer en las próximas semanas.

Se espera que el encuentro genere una derrama económica importante para el sector turístico y de servicios en la zona metropolitana.

Las autoridades municipales reiteraron que la información sobre venta de boletos y horarios será difundida a través de los canales oficiales de la Federación Mexicana de Futbol.

