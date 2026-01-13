FMF abre inscripciones para Licencia D de dirección técnica

La Federación Mexicana de Futbol convoca a entrenadores nacionales a cursar la Licencia D con costo de mil 740 pesos durante 2026.

Convocatoria FMF para Licencia D de dirección técnica en futbol de iniciación México 2026

México — 13 de enero de 2026. — La Federación Mexicana de Futbol Asociación abrió la convocatoria nacional para la Licencia D, un curso introductorio al futbol de iniciación del Programa de Formación en Dirección Técnica.

La inscripción tiene un costo de mil 740 pesos con IVA incluido y estará disponible hasta el 31 de diciembre de este año, informó la FMF a través del Sistema Nacional de Formación.

La licencia se cursará en modalidad en línea durante 20 horas, las cuales deben completarse en un mes a partir del registro del participante.

Las Licencias D y C representan requisitos indispensables para inscribirse a programas de formación en preparación física para el futbol, entrenamiento de porteros y Licencia B de dirección técnica, explicó la federación.

El mecanismo de inscripción requiere completar el registro con datos generales en la plataforma formacionacademica.fmf.mx, aceptar avisos de privacidad y términos, seleccionar campus de interés si se desea cursar posteriormente la Licencia C con prácticas presenciales, y elegir forma de pago mediante Openpay.

"Para participar en la Licencia D no se solicita edad mínima, escolaridad ni documentos probatorios", precisó la Dirección General de Formación Académica. Los interesados pueden solicitar información adicional al correo snf@fmf.mx o al teléfono 5530260725.

La convocatoria fortalece la profesionalización de entrenadores en México y busca ampliar el acceso a programas oficiales de capacitación deportiva reconocidos por la federación nacional.

