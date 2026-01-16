México, 16 de enero de 2026. — El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez confirmó su regreso al cuadrilátero el próximo 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita, tras perder los cinturones de supermedianos ante el estadounidense Terence Crawford en septiembre pasado.
El anuncio fue realizado mediante redes sociales junto al ministro de la Corte Real del Reino de Arabia Saudita, Turki Al Sheikh, quien coordinará el evento, informó la revista especializada The Ring.
La cartelera llevará el nombre 'México contra el Mundo' y será organizada por Canelo Promotions, empresa del tapatío, explicó Al Sheikh. Todos los peleadores del equipo del mexicano enfrentarán rivales internacionales, mientras que Álvarez encabezará la función estelar por un título mundial.
"El 12 de septiembre, una pelea enorme", declaró el presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita en video grabado junto al boxeador. El ministro saudí añadió que el rival del campeón será revelado posteriormente: "El campeón del evento y el título mundial será una sorpresa".
El regreso del tapatío ocurre después de perder los títulos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Organización Mundial de Box (OMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Federación Internacional de Box (FIB) ante Crawford el 25 de septiembre de 2025. Esa derrota generó cuestionamientos sobre la vigencia del peleador mexicano, quien mostró menor velocidad durante el combate.
Álvarez acumula un récord de 63 victorias (39 por nocaut), dos empates y tres derrotas en su carrera profesional. Sin embargo, sectores del boxeo lo critican por evitar rivales exigentes como el estadounidense David Benavidez, quien ha solicitado reiteradamente enfrentarlo.