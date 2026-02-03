Cateos arrojan indicios en caso Perla Citlali a casi un año del feminicidio

Gobernador confirma que autoridades conocen identidad del responsable y mantienen operativo de búsqueda activo.

Autoridades realizan cateos por feminicidio de Perla Citlali Martínez en San Juan del Río Querétaro

Colectivos feministas mantienen la campaña #JusticiaParaPerlaCitlali para exigir justicia.

(depositphotos)
Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Feb 03, 2026
San Juan del Río, 3 de febrero de 2026. —El gobernador Mauricio Kuri González aseguró que las autoridades conocen la identidad del responsable del feminicidio de Perla Citlali Martínez Zúñiga y adelantó que el caso no quedará impune.

La joven odontóloga fue asesinada el 11 de febrero de 2025 en su consultorio de la colonia Quintas de Guadalupe, por lo que la próxima semana se cumplirá un año sin que el presunto feminicida sea detenido.

El mandatario confirmó que durante el fin de semana pasado la Fiscalía General del Estado realizó cateos en inmuebles del centro histórico de San Juan del Río. Las diligencias arrojaron indicios que podrían ayudar a ubicar al sospechoso, quien permanece prófugo desde el hallazgo del cuerpo.

Kuri González indicó que su gobierno mantiene comunicación constante con la familia de la víctima y entiende su frustración ante la falta de resultados.

Orden de aprehensión vigente desde febrero de 2025

La Fiscalía tiene como principal sospechoso al exnovio de la víctima, un médico con antecedentes de violencia en relaciones anteriores. Existe una orden de aprehensión girada desde febrero de 2025, pero hasta el momento no se ha logrado su cumplimentación.

Perla Citlali tenía 27 años al momento de su muerte. Originaria de San Miguel Galindo, destacó no solo como profesional de la odontología sino también como bailarina de huapango huasteco. En 2018 se coronó campeona nacional en el concurso de San Joaquín.

Colectivos feministas mantienen presión sobre las autoridades mediante la campaña #JusticiaParaPerlaCitlali. Familiares y organizaciones exigen la captura del responsable antes de que se cumpla el primer aniversario del crimen.

gobiernoseguridadfeminicidiomauricio kuri

