San Juan del Río, 3 de febrero de 2026. — El gobernador Mauricio Kuri González informó que Querétaro refrenda su posición como primer lugar nacional en materia de finanzas públicas, según la evaluación más reciente de agencias calificadoras. El mandatario destacó el reconocimiento como reflejo de la estabilidad económica que caracteriza a la entidad.
Querétaro mantiene la calificación triple A otorgada por Fitch Ratings, HR Ratings y S&P Global. Esta evaluación coloca al estado como la entidad con las finanzas más sólidas del país, junto con Aguascalientes y Guanajuato, las únicas tres entidades con este grado crediticio.
Kuri González señaló que la solidez financiera permite atraer inversiones y generar condiciones favorables para el desarrollo económico. Atribuyó los resultados a políticas de austeridad, control del gasto y fortalecimiento de la recaudación local.
Triple A garantiza liquidez y menor dependencia federal
La calificación triple A significa que Querétaro mantiene bajo nivel de endeudamiento, alta liquidez y capacidad para cubrir obligaciones financieras sin depender excesivamente de participaciones federales. Datos oficiales indican que la autonomía financiera aumentó a 20 por ciento.
El presupuesto estatal 2026 asciende a 64 mil 617 millones de pesos y fue aprobado sin solicitud de nueva deuda. El secretario de Finanzas, Gustavo Leal Maya, ha precisado que el 92 por ciento del gasto se destina a rubros sociales como educación, salud, seguridad e infraestructura.
El gobernador destacó que esta solidez permite al estado invertir en movilidad pública con recursos propios, sin recurrir a financiamiento externo, lo que diferencia a Querétaro de otras entidades.