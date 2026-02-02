México, 2 de febrero de 2026. —Temperaturas mínimas de hasta -5 °C con heladas persisten este lunes en las zonas serranas de Querétaro e Hidalgo, donde la masa de aire ártico asociada al frente frío número 32 mantiene un ambiente gélido durante la madrugada y primeras horas del día.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que las condiciones térmicas comenzarán a modificarse gradualmente, lo que permitirá un ligero ascenso en los termómetros hacia la tarde, aunque las noches continuarán con frío intenso en ambas entidades.

El sistema polar ingresó al territorio mexicano días atrás y provocó heladas matutinas en al menos 13 estados del centro y norte del país. En Querétaro, las zonas altas registraron las marcas más bajas, mientras que en Hidalgo las regiones de la Sierra Alta, la Huasteca y el Valle de Tulancingo figuran entre las más afectadas.

Protección Civil de ambos estados ha recomendado a la población abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y prestar atención especial a niños y adultos mayores.

Para el municipio de Querétaro, el pronóstico de este lunes establece una máxima de 23 °C y mínima de 6 °C, con cielo mayormente nublado y sin probabilidad de precipitaciones.

En Corregidora las condiciones son similares, con máxima de 23 °C y mínima de 6 °C. Huimilpan, por su ubicación más elevada, alcanzará apenas 20 °C de máxima y descenderá hasta 5 °C. El Marqués registrará una máxima de 23 °C y mínima de 6 °C, también con cielo nublado durante gran parte de la jornada.

Chubascos aislados en Hidalgo y pronóstico para el martes

En Hidalgo, el panorama incluye lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros en la Sierra Alta, la Huasteca, la Sierra de Tenango y el Valle de Tulancingo, según precisó el SMN. La capital hidalguense, Pachuca, registrará una máxima cercana a 24 °C y mínima de aproximadamente 9 °C, con nubosidad parcial y ambiente frío por la mañana que dará paso a condiciones templadas hacia la tarde.

Para la madrugada del martes 3 de febrero, el SMN pronosticó mínimas de 0 a 5 °C en las zonas serranas de Querétaro e Hidalgo, un ligero ascenso respecto a las marcas registradas este lunes. El organismo detalló que la masa de aire ártico continuará perdiendo intensidad, aunque las heladas podrían persistir en los puntos más elevados de ambas entidades. En Hidalgo, además, se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en la Huasteca y la Sierra de Tenango a partir del miércoles.

Municipio Máxima hoy (°C) Mínima hoy (°C) Condiciones Querétaro 23 6 Nublado, sin lluvia Corregidora 23 6 Nublado, sin lluvia Huimilpan 20 5 Nublado, sin lluvia El Marqués 23 6 Nublado, sin lluvia Pachuca (Hgo.) 24 9 Parcialmente nublado

¿Cuándo llega el frente frío 33 a Querétaro e Hidalgo?

El SMN monitorea la aproximación de un nuevo sistema frontal. El frente frío número 33 ingresará por la frontera norte del país el martes 3 de febrero y se espera que interactúe con la corriente en chorro subtropical a partir del miércoles 4, generando vientos con rachas de 30 a 50 km/h en Querétaro e Hidalgo, además de lluvias fuertes en la Sierra Gorda queretana y la Huasteca hidalguense.

Las temperaturas mínimas podrían descender nuevamente a rangos de -5 a 0 °C con heladas hacia el jueves y viernes en las zonas serranas de ambas entidades.

Las autoridades del SMN recomendaron a la población no exponerse a las bajas temperaturas durante las madrugadas, mantenerse hidratados y consultar los boletines oficiales en smn.conagua.gob.mx para actualizaciones del pronóstico meteorológico.

La carpeta asfáltica en zonas serranas podría congelarse, por lo que se sugiere extremar precauciones al conducir en carreteras de montaña.