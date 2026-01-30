Querétaro refuerza seguridad en Sierra Gorda con operativo conjunto

Ejército Mexicano, Guardia Nacional y corporaciones estatales y municipales amplían vigilancia en zonas limítrofes de la región serrana.

Elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y policías realizan patrullaje coordinado en caminos de la Sierra Gorda de Querétaro durante operativo de seguridad en zonas limítrofes

Elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional participan en el operativo de vigilancia coordinada en la Sierra Gorda queretana.

Ene 30, 2026
Querétaro, 30 de enero de 2026.- Un operativo de seguridad coordinado entre el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las policías estatal y municipales se mantiene activo en los puntos limítrofes de la Sierra Gorda de Querétaro.

El despliegue de estas cuatro corporaciones busca ampliar la cobertura operativa en la región serrana que colinda con San Luis Potosí, Guanajuato e Hidalgo, con el objetivo de salvaguardar la integridad de las familias que habitan en las comunidades de la zona.

La estrategia de seguridad en Sierra Gorda articula las capacidades de las fuerzas armadas con las corporaciones civiles para realizar patrullajes permanentes y acciones de vigilancia en los accesos y salidas de la región.

Elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional participan en el operativo de vigilancia coordinada en la Sierra Gorda queretana.

Esta coordinación trinivel permite cubrir un territorio caracterizado por su extensión geográfica y orografía compleja, factores que históricamente han representado retos para las labores de vigilancia en esta parte del estado.

Los elementos del Ejército Mexicano desplegados en Querétaro trabajan de manera conjunta con efectivos de la Guardia Nacional en los puntos limítrofes de la zona serrana. Ambas instituciones federales aportan personal, vehículos y equipo especializado que complementa las labores de las policías estatal y municipales, lo que permite establecer filtros de revisión y recorridos constantes para disuadir actividades ilícitas.

Elementos del Ej\u00e9rcito Mexicano, Guardia Nacional y polic\u00edas realizan patrullaje coordinado en caminos de la Sierra Gorda de Quer\u00e9taro durante operativo de seguridad en zonas lim\u00edtrofes rotativo.com.mx

Cobertura operativa reforzada en la región serrana de Querétaro

La ampliación de la cobertura operativa en Sierra Gorda forma parte de las acciones permanentes que implementan las fuerzas de seguridad para atender las necesidades de las poblaciones rurales.

Los elementos de las cuatro corporaciones participantes mantienen comunicación constante mediante sistemas de radio y tecnología de monitoreo, lo que facilita la coordinación de acciones y el intercambio de información en tiempo real ante cualquier eventualidad.

Elementos del Ej\u00e9rcito Mexicano, Guardia Nacional y polic\u00edas realizan patrullaje coordinado en caminos de la Sierra Gorda de Quer\u00e9taro durante operativo de seguridad en zonas lim\u00edtrofes Elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional participan en el operativo de vigilancia coordinada en la Sierra Gorda queretana. rotativo.com.mx

La presencia de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano en la región serrana fortalece la capacidad de respuesta inmediata en un área donde las distancias entre comunidades representan un desafío logístico.

Las policías estatal y municipales aportan el conocimiento del terreno y la cercanía con los habitantes, mientras que las fuerzas federales contribuyen con recursos adicionales para cubrir los puntos estratégicos en zonas limítrofes.

Las familias que residen en los municipios serranos de Querétaro cuentan con la presencia de las autoridades en sus comunidades como parte de este esquema de vigilancia conjunta. El operativo se suma a las estrategias de seguridad implementadas en Querétaro durante los últimos meses para fortalecer la protección de zonas rurales que colindan con otras entidades federativas del centro del país.

