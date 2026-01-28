Querétaro, 28 de enero de 2026. — El estado registrará temperaturas mínimas de 6 grados centígrados y máximas de 26 grados, con ambiente muy frío en zonas altas durante la mañana y templado a cálido por la tarde, informó el Servicio Meteorológico Nacional de Conagua.

El pronóstico del tiempo en Querétaro prevé cielo medio nublado a nublado sin lluvias en la entidad.

La masa de aire ártico que impulsó al frente frío número 30 continúa modificando sus características térmicas, lo que mantendrá el ambiente frío a muy frío con posibles heladas y bancos de niebla en el oriente y centro de México.

El organismo federal explicó que en zonas serranas de Querétaro se registrarán temperaturas mínimas de 0 a 5 grados centígrados durante la madrugada y mañana.

Las rachas de viento del este y noreste alcanzarán velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en la entidad. Los bancos de niebla en zonas altas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas durante las primeras horas del día.

Temperaturas extremas registradas en Querétaro en últimas 24 horas

Las temperaturas máximas registradas en las últimas 24 horas fueron de 36 grados en Jalpan, 34 grados en Peñamiller, 29 grados en Carrillo, 28 grados en Juriquilla y El Pueblito, y 25.8 grados en el Observatorio de Querétaro.

En contraste, la temperatura mínima de 2 grados centígrados se reportó en San Ildefonso, mientras que Derivadora San José y Constitución de 1917 registraron 4.5 grados.

El pronóstico tiene un período de validez desde las 06:00 horas del 28 de enero hasta las 06:00 horas del 29 de enero de 2026.

Durante la tarde, el ambiente en la capital queretana será templado a cálido, con cielo medio nublado sin probabilidad de precipitaciones.

A nivel nacional, un canal de baja presión sobre el occidente del golfo de México propiciará lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, con riesgo de incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones.

El Servicio Meteorológico Nacional también advirtió sobre vientos con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec.

¿Cuándo mejorará el clima en Querétaro?

El ambiente muy frío con bancos de niebla prevalecerá durante las mañanas, mientras que las tardes presentarán condiciones templadas a cálidas.

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios en zonas urbanas, por lo que se recomienda precaución.

Las autoridades estatales recomiendan a la población abrigarse adecuadamente durante las primeras horas del día, especialmente en zonas serranas donde se registran las temperaturas más bajas.

Los conductores deben extremar precauciones en carreteras de zonas altas debido a los bancos de niebla que reducen la visibilidad.

El Servicio Meteorológico Nacional continuará monitoreando los efectos del frente frío número 30 sobre el noreste, oriente y sureste del país, además de la península de Yucatán.