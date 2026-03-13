Hidalgo exige certificado zoosanitario para movilizar ganado por gusano barrenador

La Secretaría de Agricultura estatal notifica a los 84 ayuntamientos y asociaciones ganaderas sobre el nuevo requisito federal ante la amenaza del gusano barrenador.

Oficio de la SADERH sobre certificado zoosanitario obligatorio para movilizar ganado en Hidalgo por gusano barrenador

La disposición obliga a tramitar el Certificado Zoosanitario de Movilización ante veterinarios autorizados antes de trasladar ganado.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

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Hidalgo, 13 de marzo de 2026. — Ganaderos hidalguenses que pretendan trasladar bovinos, ovinos, caprinos, equinos o cualquier otra especie productiva dentro del territorio nacional deberán tramitar un Certificado Zoosanitario de Movilización (CZM) expedido por un Médico Veterinario Tercero Especialista Autorizado (MVTEA), sin el cual no se emitirá el Formato Único de Guía de Tránsito.

La disposición fue notificada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Hidalgo (SADERH) a los 84 ayuntamientos de la entidad, la Unión Ganadera Regional y las asociaciones ganaderas locales agremiadas.

El requisito se deriva del Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal (Dinesa), activado en diciembre de 2025 por la Secretaría de Agricultura federal y publicado en el Diario Oficial de la Federación para prevenir la entrada y diseminación del gusano barrenador del ganado (Cochliomyia hominivorax).

Aunque Hidalgo no figura entre los estados con mayor concentración de casos activos, la entidad ya reportó nueve casos confirmados y una caída de hasta 30% en ventas ganaderas, según datos de asociaciones locales.

En el oficio SADERH/DSIAyA/157/2026, fechado el 3 de marzo, el secretario de Agricultura estatal, Napoleón González Pérez, precisó que la medida aplica para ganado bovino, bufalino, bisontes, ovino, caprino, porcino, equino y aves.

El directorio de veterinarios autorizados para expedir el CZM está disponible en la plataforma datos.gob.mx.

El documento también establece que queda prohibido movilizar animales incapaces de mantenerse en pie, enfermos, fatigados, con heridas abiertas o gusaneras.

Lo anterior, conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-051-ZOO-1995 sobre trato humanitario en la movilización de animales.

Tratamiento obligatorio antes de movilizar ganado en Hidalgo

Los animales con heridas deberán ser tratados por el propietario con insecticida de acción larvicida y cicatrizante, y no podrán salir de la Unidad de Producción Pecuaria ni del centro de acopio de origen hasta que las lesiones cicatricen por completo. Los gastos correrán a cargo del ganadero.

A nivel nacional, el Senasica reportó 492 casos activos de gusano barrenador en enero de 2026, concentrados en un 95.7% en nueve entidades del sur y sureste del país.

La plaga, erradicada en México desde 2003, reapareció en 2024 y ha provocado cierres temporales de la frontera ganadera con Estados Unidos.

¿Dónde consultar veterinarios autorizados en Hidalgo?

En Hidalgo, la SADERH y el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria impulsan capacitaciones en municipios como Huejutla, donde el pasado 9 de marzo se realizó un curso intensivo impartido por personal de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa.

González Pérez solicitó a alcaldes, delegados y comisariados difundir la información entre propietarios de semovientes con fines informativos y preventivos.

Hasta el momento, la Unión Ganadera Regional de Hidalgo no ha emitido postura pública sobre el impacto económico del nuevo requisito en los productores de la entidad.

gobierno salud ganado gusano barrenador

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