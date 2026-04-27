San Juan del Río, 27 de abril de 2026. — Tres hombres fueron detenidos en el interior de una casa abandonada del Barrio de La Cruz, en San Juan del Río, durante un recorrido de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM-SJR) que terminó con el aseguramiento de bolsas con sustancia granulada cristalina, hierba seca con características de marihuana y una réplica de arma de fuego.

Los detenidos, identificados como Francisco "N.", José "N." y Darío "N.", fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado en esta sede por delitos contra la salud y portación de armas prohibidas.

Es la segunda intervención por delitos contra la salud que la corporación municipal reporta en este mismo barrio en menos de cinco meses. El 22 de diciembre de 2025, en un recorrido preventivo en el Barrio de La Cruz, oficiales de la SSPM-SJR detuvieron a un hombre que portaba 12 bolsas tipo ziploc con sustancia similar a metanfetamina.

La reincidencia geográfica coloca a esta zona del primer cuadro sanjuanense bajo la atención del patrullaje municipal, sin que la dependencia haya informado si las dos intervenciones forman parte de una misma línea de investigación.

La inspección preventiva de la SSPM-SJR derivó en el aseguramiento de cristal, marihuana y una réplica de arma de fuego color negro. rotativo.com.mx

Durante la inspección preventiva de este lunes, los oficiales hallaron una bolsa transparente con la hierba seca, además de seis bolsas plásticas tipo ziploc y una bolsa negra anudada que contenían la sustancia granulada cristalina.

Junto a los narcóticos asegurados, los uniformados decomisaron una réplica de arma de fuego color negro, herramienta utilizada con frecuencia en delitos contra la propiedad y de la cual la corporación ha reportado aseguramientos recurrentes en operativos recientes en San Juan del Río.

El despliegue se inscribe en el patrón de intervenciones que la SSPM-SJR mantiene activo en el municipio. Solo en los primeros nueve días de febrero de 2026, la corporación reportó la detención de 129 personas durante 71 operativos coordinados, de las cuales 21 fueron remitidas a la Fiscalía estatal por delitos del fuero común y 108 al Juzgado Cívico por faltas administrativas. La detención de Francisco, José y Darío se suma a esa contabilidad en el rubro penal.

San Juan del Río cerró 2025 con 516 carpetas de investigación por delitos del fuero común, cifra histórica reconocida por la propia administración municipal.

Aunque la mayor parte del volumen lo concentra la violencia familiar, los delitos contra la salud sostienen presencia constante en los reportes operativos de la corporación.

La SSPM-SJR no precisó el peso ni la cantidad exacta de droga decomisada en la diligencia de este lunes, ni si los tres detenidos cuentan con antecedentes registrados ante la Fiscalía General del Estado.

Los tres hombres permanecen bajo custodia ministerial en lo que se integra la carpeta de investigación correspondiente, conforme a los plazos constitucionales.

Los indicios asegurados serán sometidos a peritaje para determinar la naturaleza exacta de las sustancias y el tipo de réplica decomisada.