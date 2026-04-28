Caen dos con droga y arma réplica en bodega del Barrio de La Cruz en San Juan del Río

SSPM asegura 10 bolsas de metanfetamina, réplica de arma y aparato inhibidor de señal tras reporte al 9-1-1.

Agentes de la SSPM de San Juan del Río aseguran bolsas con metanfetamina, réplica de arma y dispositivo inhibidor de señal en el Barrio de La Cruz.

Elementos de la SSPM-SJR durante el aseguramiento de los detenidos y la droga localizada en el Barrio de La Cruz.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 28 de abril de 2025. — Dos hombres que intentaban escalar una bodega en el Barrio de La Cruz fueron detenidos por oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río (SSPM-SJR) luego de que un reporte al 9-1-1 alertó sobre su presencia en el lugar.

Al revisarlos, los agentes encontraron 10 bolsas con una sustancia granulada cristalina con características propias de la metanfetamina, una réplica de arma de fuego y un aparato inhibidor de señal.

La intervención se originó por una llamada a la línea de emergencias que reportó a dos sujetos merodeando la bodega. Cuando los elementos de la SSPM llegaron al sitio, los hombres intentaron retirarse al notar la presencia policial, lo que motivó la inspección preventiva.

La Fiscalía General del Estado, con sede en San Juan del Río, recibió a los detenidos por delitos contra la salud y portación de armas prohibidas.

El hallazgo del inhibidor de señal añade un elemento que llama la atención. Este tipo de dispositivos se utiliza para bloquear comunicaciones en un radio determinado, lo que sugiere que los detenidos buscaban interferir con radiofrecuencias al momento de la acción. La Fiscalía no precisó si ese aparato será objeto de una investigación adicional.

La droga asegurada, distribuida en diez porciones individuales, apunta a presunta distribución al menudeo. Sin embargo, la dependencia tampoco informó si los detenidos cuentan con antecedentes ni el destino de la bodega que intentaban ingresar.

Las diligencias del caso quedaron a cargo del Ministerio Público, que integrará la carpeta de investigación correspondiente.

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