San Juan del Río, 28 de abril de 2025. — Dos hombres que intentaban escalar una bodega en el Barrio de La Cruz fueron detenidos por oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río (SSPM-SJR) luego de que un reporte al 9-1-1 alertó sobre su presencia en el lugar.
Al revisarlos, los agentes encontraron 10 bolsas con una sustancia granulada cristalina con características propias de la metanfetamina, una réplica de arma de fuego y un aparato inhibidor de señal.
La intervención se originó por una llamada a la línea de emergencias que reportó a dos sujetos merodeando la bodega. Cuando los elementos de la SSPM llegaron al sitio, los hombres intentaron retirarse al notar la presencia policial, lo que motivó la inspección preventiva.
La Fiscalía General del Estado, con sede en San Juan del Río, recibió a los detenidos por delitos contra la salud y portación de armas prohibidas.
El hallazgo del inhibidor de señal añade un elemento que llama la atención. Este tipo de dispositivos se utiliza para bloquear comunicaciones en un radio determinado, lo que sugiere que los detenidos buscaban interferir con radiofrecuencias al momento de la acción. La Fiscalía no precisó si ese aparato será objeto de una investigación adicional.
La droga asegurada, distribuida en diez porciones individuales, apunta a presunta distribución al menudeo. Sin embargo, la dependencia tampoco informó si los detenidos cuentan con antecedentes ni el destino de la bodega que intentaban ingresar.
Las diligencias del caso quedaron a cargo del Ministerio Público, que integrará la carpeta de investigación correspondiente.