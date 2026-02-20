Cateos en tres colonias de Querétaro dejan cuatro detenidos por drogas

Fiscalía asegura metanfetamina, cocaína y marihuana en operativos coordinados en la capital queretana

Elementos de seguridad durante cateos por drogas en colonias de Querétaro como parte de la estrategia Sinergia 2026

Cuatro personas detenidas serán presentadas ante la autoridad competente para definir su situación jurídica.

Getting your Trinity Audio player ready...
Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Feb 20, 2026
Diario Rotativo
See Full Bio

Querétaro, 20 de febrero de 2026. —Cuatro personas —tres hombres y una mujer— fueron detenidas durante tres cateos simultáneos ejecutados en colonias Santa Catarina, Desarrollo San Pablo y San Sebastián del municipio de Querétaro, donde se aseguraron metanfetamina, cocaína, marihuana, equipos electrónicos y dinero en efectivo presuntamente vinculado con actividad ilícita.

Los operativos se realizaron como parte de la estrategia Sinergia por Querétaro, con participación de fuerzas federales, estatales y municipales.

Elementos de seguridad durante cateos por drogas en colonias de Quer\u00e9taro como parte de la estrategia Sinergia 2026 Personal ministerial y de la PID ejecutaron los cateos simultáneos en tres colonias de la capital queretana. rotativo.com.mx

La Fiscalía General del Estado coordinó las diligencias con personal ministerial y elementos de la Policía de Investigación del Delito (PID), apoyados por la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Policía Estatal (POES) y la Policía Municipal de Querétaro. Los cateos por drogas en Querétaro se llevaron a cabo de forma simultánea para evitar alertas entre los presuntos implicados.

Los detenidos quedaron a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica conforme avance la carpeta de investigación. Uno de los inmuebles intervenidos también fue asegurado como parte de las indagatorias.

Análisis pericial determinará tipo y cantidad de droga asegurada

La Dirección de Servicios Periciales realizará la identificación, cuantificación y dictaminación técnica de los indicios recabados en los tres domicilios. Entre las sustancias aseguradas durante los cateos en colonias de la capital figuran metanfetamina, cocaína y marihuana, además de dispositivos electrónicos que podrían contener información relevante para la investigación.

Elementos de seguridad durante cateos por drogas en colonias de Quer\u00e9taro como parte de la estrategia Sinergia 2026 Personal ministerial y de la PID ejecutaron los cateos simultáneos en tres colonias de la capital queretana. rotativo.com.mx

La Fiscalía indicó que continuará fortaleciendo las líneas de investigación y el trabajo conjunto con corporaciones de seguridad para combatir los delitos contra la salud en la entidad.

La estrategia Sinergia por Querétaro ha permitido operativos coordinados entre distintos niveles de gobierno con el objetivo de desarticular redes de distribución de drogas en la zona metropolitana.

gobierno seguridad cateos fiscalía

Reciente

Conferencia de prensa donde regidora denuncia tres feminicidios y abandono de la coordinación de la mujer en Amealco de Bonfil, Querétaro
Amealco

Tres feminicidios sacuden Amealco; coordinación de la mujer opera sin equipo

Regidora revela que alcalde rechazó reforzar atención a víctimas y culpa al alcoholismo por la violencia.

Comparativo presupuestal Amealco de Bonfil 2025-2026 con recortes al campo y desarrollo social en Querétaro
Amealco

Amealco recorta al campo y a desarrollo social; asigna 15 mdp a Secretaría Particular

Regidora vota contra presupuesto que reduce desarrollo agropecuario y social mientras crea partida sin justificación.

Regidora Anel López Ruiz presenta denuncias por nepotismo y corrupción en gobierno de Amealco de Bonfil, Querétaro
Amealco

Regidora denuncia nepotismo y corrupción en gobierno de Amealco

López Ruiz interpone denuncias ante órgano de control y documenta que 16 de 17 áreas operan sin plan de trabajo.

Zona del distribuidor vial de Constituyentes y Bernardo Quintana en Querétaro donde un motociclista fue arrollado por una camioneta
Editorial

Motociclista arrollado por camioneta en distribuidor Constituyentes y Bernardo Quintana

Camioneta impacta a motociclista en acceso a Prolongación Constituyentes; servicios de emergencia tardaron en llegar.