Querétaro, 20 de febrero de 2026. —Cuatro personas —tres hombres y una mujer— fueron detenidas durante tres cateos simultáneos ejecutados en colonias Santa Catarina, Desarrollo San Pablo y San Sebastián del municipio de Querétaro, donde se aseguraron metanfetamina, cocaína, marihuana, equipos electrónicos y dinero en efectivo presuntamente vinculado con actividad ilícita.
Los operativos se realizaron como parte de la estrategia Sinergia por Querétaro, con participación de fuerzas federales, estatales y municipales.
Personal ministerial y de la PID ejecutaron los cateos simultáneos en tres colonias de la capital queretana. rotativo.com.mx
La Fiscalía General del Estado coordinó las diligencias con personal ministerial y elementos de la Policía de Investigación del Delito (PID), apoyados por la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Policía Estatal (POES) y la Policía Municipal de Querétaro. Los cateos por drogas en Querétaro se llevaron a cabo de forma simultánea para evitar alertas entre los presuntos implicados.
Los detenidos quedaron a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica conforme avance la carpeta de investigación. Uno de los inmuebles intervenidos también fue asegurado como parte de las indagatorias.
Análisis pericial determinará tipo y cantidad de droga asegurada
La Dirección de Servicios Periciales realizará la identificación, cuantificación y dictaminación técnica de los indicios recabados en los tres domicilios. Entre las sustancias aseguradas durante los cateos en colonias de la capital figuran metanfetamina, cocaína y marihuana, además de dispositivos electrónicos que podrían contener información relevante para la investigación.
La Fiscalía indicó que continuará fortaleciendo las líneas de investigación y el trabajo conjunto con corporaciones de seguridad para combatir los delitos contra la salud en la entidad.
La estrategia Sinergia por Querétaro ha permitido operativos coordinados entre distintos niveles de gobierno con el objetivo de desarticular redes de distribución de drogas en la zona metropolitana.