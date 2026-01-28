Querétaro, 28 de enero de 2026. - El gobierno estatal presentó el Programa Hídrico de Querétaro como estrategia de largo plazo para enfrentar la crisis de agua en la entidad, donde siete de 12 acuíferos presentan déficit y el acuífero del Valle de Querétaro se encuentra en sobreexplotación.

El documento plantea acciones de corresponsabilidad entre gobierno, sectores productivos y ciudadanía para asegurar el abasto en cantidad y calidad.

El estado atraviesa un punto determinante en materia hídrica. El crecimiento poblacional, el desarrollo económico y los efectos del cambio climático han incrementado la presión sobre el recurso del que depende el bienestar de las familias queretanas.

El diagnóstico revela que la entidad depende en gran medida del agua subterránea, situación que se ha vuelto riesgosa ante el aumento de la demanda y las sequías prolongadas.

El gobernador Mauricio Kuri González señaló que el Programa Hídrico Querétaro busca ordenar prioridades, definir responsabilidades y establecer mecanismos de seguimiento.

Entre las acciones planteadas se encuentran la reducción de fugas, la modernización de infraestructura hídrica, el saneamiento, el reúso seguro y la recuperación de fuentes de abastecimiento.

El reto no es solo buscar nuevas fuentes, sino mejorar la gestión de las existentes mediante planeación, eficiencia y decisiones basadas en información técnica, según establece el documento oficial.

Siete acuíferos en déficit y Valle en sobreexplotación

El estado cuenta con 12 acuíferos, de los cuales siete presentan déficit. El acuífero del Valle de Querétaro se encuentra en sobreexplotación, lo que coloca a la gestión sustentable del recurso como una necesidad urgente para la administración estatal.

Especialistas y académicos, entre ellos investigadores de la UNAM, advierten que la escasa disponibilidad de agua superficial, la variabilidad climática y el crecimiento urbano han llevado al sistema hídrico a un estado crítico.

Por ello, se plantea la importancia de fortalecer la medición, el monitoreo y el uso de tecnologías que permitan hacer más con menos agua.

El documento fue construido con la participación de academia, municipios, sectores productivos y sociedad civil. Incluye una visión integral que abarca desde el abastecimiento de agua y el uso eficiente, hasta la protección de fuentes, la gestión del riesgo y el fortalecimiento institucional.

¿Qué acciones plantea el Programa Hídrico en Querétaro?

El programa establece corresponsabilidad sectorial. Al gobierno le corresponde coordinar, regular, invertir con criterio técnico y rendir cuentas. A los municipios y organismos operadores, mejorar la eficiencia y la calidad del servicio.

Al sector productivo, avanzar en prácticas responsables. Al campo, transitar hacia sistemas más resilientes. A la ciudadanía, hacer un uso responsable del agua.

Desde el Consejo Consultivo del Agua del Estado de Querétaro y el Consejo Querétaro para la Planeación Estratégica, se destacó que el documento es resultado de un proceso participativo amplio y representa una herramienta fundamental para orientar las decisiones públicas en materia hídrica con una perspectiva de largo plazo.

Las lluvias intensas que provocan inundaciones y las sequías más prolongadas han incrementado la urgencia de implementar el programa.

La estrategia prioriza las zonas con mayor vulnerabilidad hídrica en la entidad para garantizar el abasto en comunidades con mayor riesgo de desabasto.