Querétaro, 28 de enero de 2026.- Las obras de regulación hidráulica en la zona de Peñuelas y Menchaca arrancarán el 4 de febrero con trabajos que contemplan uso de maquinaria pesada y una duración estimada de cinco meses.

El proyecto incluye la construcción de una estructura de regulación con capacidad para más de 130 mil metros cúbicos de agua, informó Pío X Salgado, secretario de Obras Públicas del estado.

El funcionario detalló que ya se cuenta con el fallo de la licitación pública, lo que permite avanzar de inmediato en la ejecución del proyecto de infraestructura hídrica en Querétaro.

Durante esta semana comenzaron trabajos preliminares como topografía, diagnóstico de masa vegetal y reubicación de obras inducidas, principalmente líneas de agua potable.

"Ahorita ya, en esta semana, se iniciaron todos los procesos de topografía, el diagnóstico de masa vegetal y la reubicación de algunas obras inducidas", mencionó el secretario.

Los preparativos permitirán que la maquinaria pesada ingrese sin contratiempos a partir del miércoles 4 de febrero.

Sobre la inversión total, el secretario indicó que el monto se dará a conocer una vez que se formalice la licitación correspondiente.

La obra forma parte de la estrategia estatal para fortalecer la regulación de escurrimientos en la zona metropolitana de Querétaro.

Estructura regulará 130 mil metros cúbicos de agua

La construcción consiste en una estructura de regulación similar a una presa, con un sistema de control automático que no requiere operación manual.

El proyecto permitirá regular más de 130 mil metros cúbicos de agua, lo que ayudará a reducir el impacto del escurrimiento que llega al bordo Querétaro 2000.

"Se van a regular más de 130 mil metros cúbicos y eso va a amortiguar el agua que llega al bordo Querétaro 2000", explicó Salgado.

La estructura operará de manera automática, sin necesidad de intervención humana para el control del flujo hídrico.

¿Cuándo concluirán las obras hidráulicas en Peñuelas?

Los trabajos tienen una duración estimada de cinco meses a partir del 4 de febrero, por lo que se prevé su conclusión durante julio de 2026.

La obra contempla maquinaria pesada para excavación, construcción de la estructura de regulación y sistemas de control automático para el manejo del agua.

La estrategia forma parte del Plan Estatal de Obras Públicas 2024-2027 que prioriza la infraestructura hidráulica como eje del desarrollo sustentable.

La Secretaría de Obras Públicas mantendrá supervisión constante durante los cinco meses de ejecución para garantizar el cumplimiento de especificaciones técnicas y plazos establecidos en la licitación.