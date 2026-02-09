San Juan del Río, 9 de febrero de 2026. —Más de 45 mil aguinaldos, miles de cobijas y frazadas, así como jornadas de cine navideño y entregas de rosca de Reyes formaron parte de los programas de invierno que el Sistema DIF de San Juan del Río desplegó entre diciembre y enero en 26 comunidades y colonias del municipio, de acuerdo con el balance presentado por la presidenta del organismo, Gina Sánchez Barrios.
Durante el programa informativo San Juan Mejor Informado, la funcionaria precisó que de los aguinaldos entregados, 26 mil se distribuyeron en comunidades rurales a través de delegados y subdelegados, mientras que 16 mil 400 más se destinaron a colonias de la zona oriente del municipio.
Además, el organismo coordinó la entrega de 3 mil 500 chamarras a adultos mayores que participan en grupos de activación semanal como parte del programa Abriga a una Familia.
El programa de invierno incluyó también un cine móvil con ambientación navideña que recorrió las comunidades de El Rodeo, El Jazmín y Santa Lucía, donde las familias asistentes recibieron palomitas y juguetes para los menores.
A su vez, las jornadas por el Día de Reyes abarcaron colonias como Fátima, Juárez, Ramos Millán y comunidades como San Javier, San Germán, Soledad del Río, La Estancita, Arcila y Rancho del Medio, entre otras.
Gina Sánchez Barrios, presidenta del DIF de San Juan del Río, presentó el balance de programas de invierno 2025-2026. rotativo.com.mx
Roscas de Reyes y atención a solicitudes en San Juan del Río
Para las jornadas de Reyes, el DIF adquirió más de 540 roscas y mil 100 litros de champurrado que se distribuyeron tanto en las rutas de entrega comunitarias como en respuesta a solicitudes de escuelas, colonias y grupos de adultos mayores, informó Sánchez Barrios.
En ese mismo espacio, el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia reconoció el trabajo del equipo del DIF y señaló que la atención a la familia es el eje central del plan municipal de desarrollo.
El alcalde agregó que durante las visitas a comunidades, el organismo también recibe gestiones ciudadanas que se canalizan a otras áreas del gobierno municipal.
La presidenta del DIF confirmó que el presupuesto para 2026 será de 61 millones de pesos, cifra idéntica a la del año anterior.
Explicó que el margen de maniobra es reducido porque los programas de asistencia social —como despensas, desayunos y aparatos funcionales— son inamovibles y sus padrones crecen cada año. Descartó despidos por ajuste presupuestal en el organismo.
Gina Sánchez Barrios, presidenta del DIF de San Juan del Río, presentó el balance de programas de invierno 2025-2026.