Corregidora, 9 de febrero de 2026. —Cerca de seis mil personas asistieron al Paseo del Buey en El Pueblito, festividad con casi 300 años de historia que este fin de semana generó debate luego de que un defensor de derechos animales pidiera modificar la celebración.

El presidente municipal de Corregidora, Josué "Chepe" Guerrero Trápala, expresó su respaldo a la tradición y descartó que exista algún instrumento legal que obligue al gobierno municipal a realizar cambios en el desarrollo del evento.

El Paseo del Buey forma parte de las celebraciones por el 290 aniversario de las fiestas de El Pueblito, organizadas directamente por ciudadanos y mayordomías de la localidad.

La tradición ha enfrentado cuestionamientos por el posible estrés que genera en los animales, aunque el alcalde aseguró que durante el recorrido observó condiciones normales en el desarrollo de la festividad.

"Estas fiestas del Pueblito son de la gente de Corregidora, no son un evento que organice el municipio ni tienen fines de lucro", señaló Guerrero Trápala, quien enfatizó que los habitantes ya han externado su postura en defensa de la celebración.

El edil precisó que el Paseo del Buey no es comparable con espectáculos como la fiesta brava, al tratarse de una expresión cultural de arraigo comunitario.

El alcalde indicó que se mantiene coordinación con corporaciones de seguridad y organizadores para garantizar el orden durante los eventos.

También informó que se espera una afluencia similar en las actividades posteriores, como la tradicional festividad del caldo y otros actos programados en el marco del aniversario.

Ciudadanos deben decidir sobre el Paseo del Buey en Corregidora

Guerrero Trápala reiteró que cualquier discusión sobre posibles ajustes a la tradición debe realizarse directamente con quienes organizan y viven estas fiestas.

"Llevan casi 300 años realizándose y quienes deben opinar son los ciudadanos que las viven y las organizan", sostuvo el presidente municipal de Corregidora.

Las celebraciones en El Pueblito continuarán durante los próximos días con eventos que forman parte de una de las expresiones culturales más antiguas del municipio, donde las mayordomías mantienen el papel central en la organización y preservación de las tradiciones locales.