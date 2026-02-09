Ezequiel Montes, 9 de febrero de 2026. —Más de 300 familias permanecen sin fuente de empleo tras el cierre de Viñedos La Redonda, que acumula más de mes y medio sin operaciones en Ezequiel Montes debido a un conflicto interno que, según la Secretaría del Trabajo del estado, rebasa el ámbito laboral y tiene origen en un diferendo de carácter familiar.

La paralización afecta bodegas, fábrica y restaurante del viñedo, además de proveedores y servicios turísticos que dependen de la actividad de una de las empresas vitivinícolas más conocidas de la región.

El impacto en las familias sin empleo de Viñedos La Redonda ha motivado que al menos 16 personas acudan a solicitar atención ante la autoridad laboral.

Sus casos están siendo canalizados al Centro de Conciliación Laboral, al tratarse de una atribución de carácter federal. La secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo, precisó que se mantiene seguimiento individual a cada situación registrada hasta el momento.

Durante el fin de semana, la empresa difundió un comunicado en el que denunció que un exempleado, separado de su cargo en diciembre, habría ingresado posteriormente acompañado de personas armadas para desalojar y tomar las instalaciones del viñedo, impidiendo el acceso a las diferentes áreas productivas.

San Martín Castillo aclaró que el cierre no corresponde a un estallamiento de huelga conforme a los procedimientos legales.

Explicó que una organización sindical intentó colocar una bandera de huelga en días recientes, pero la acción se realizó sin acompañamiento de autoridad laboral competente ni condiciones jurídicas para constituir un proceso formal.

Conflicto familiar detrás del cierre de Viñedos La Redonda en Ezequiel Montes

"No es posible hablar de una huelga en un centro de trabajo que ya se encontraba cerrado previamente", puntualizó la funcionaria.

La titular de la dependencia consideró que el fondo del problema deberá resolverse por vías legales distintas a la laboral, al tratarse de un diferendo entre integrantes vinculados a la empresa.

Viñedos La Redonda aseguró haber iniciado acciones legales para recuperar la normalidad en sus operaciones y advirtió sobre el impacto económico que el cierre prolongado representa para los servicios turísticos de la región y las más de 300 familias que dependen directamente de esta fuente de empleo en Ezequiel Montes.