Tolimán, 6 de febrero de 2026. —Estudiantes del municipio de Tolimán habrían recibido certificados de estudios sin validez oficial, emitidos mediante Registros de Validez Oficial de Estudios (RVOES) falsos, según expusieron de manera conjunta la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro (SEP) y el Ayuntamiento de Tolimán.

Las quejas se acumularon durante los últimos meses contra la institución UNIHUM —Universidad Interdisciplinaria Humanista de México—, ubicada en Boulevard Bicentenario #344 sur, en la zona centro de la cabecera municipal.

El presunto fraude académico con certificados falsos en Tolimán se da en un contexto en el que las autoridades estatales han intensificado la vigilancia sobre las llamadas "escuelas patito" en Querétaro.

Desde agosto de 2025, la campaña "Que No Te Hagan Pato" ha permitido que más de 500 personas se acerquen a verificar la validez de certificados o RVOES de diversas instituciones en la entidad.

El titular de la SEP Querétaro, Mauricio Ruiz Olaes, y el presidente municipal de Tolimán, Alejo Sánchez De Santiago, detallaron los alcances del caso.

El secretario de Educación señaló que este tipo de prácticas afectan a personas que buscan superarse a través de la formación profesional.

"Es lamentable que estas prácticas de presunto fraude se den en Tolimán", expresó Ruiz Olaes, quien añadió que "es necesario seguir combatiendo y desmantelar a estas organizaciones que se dedican a estafar a la gente".

Congreso aprueba tipificar fraude académico en Querétaro

El funcionario precisó que recientemente el Congreso local aprobó una iniciativa para tipificar el fraude académico cometido por instituciones sin validez oficial dentro del Código Penal estatal.

La reforma podría derivar en multas de hasta 180 días y penas de 3 meses a 4 años de prisión, una vez que se siga el proceso judicial correspondiente.

Además, Ruiz Olaes indicó que se analizan alternativas para que los estudiantes afectados puedan integrarse a instituciones con reconocimiento oficial vigente.

Las autoridades aseguraron que el daño no solo es económico, sino también psicológico y emocional para quienes invirtieron tiempo y recursos en programas sin validez.

Por su parte, el presidente municipal subrayó que durante la actual administración no se ha firmado ningún convenio con la institución señalada, por lo que UNIHUM no está autorizada a utilizar logotipos o imagen institucional del municipio en su publicidad.

De acuerdo con información difundida en redes sociales, la institución ofrece licenciaturas como Pedagogía, Derecho, Enfermería, Psicología, Criminología y Criminalística, además de un bachillerato que promete completarse en cinco meses con asistencia de un solo día por semana.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a verificar la validez oficial de cualquier programa educativo y acercarse a la SEP Querétaro para evitar más casos de presunto fraude académico en la entidad.