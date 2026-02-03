Kuri y Cabrera arrancan entrega de maíz a 2,300 familias en San Juan del Río

Gobernador y presidente municipal encabezan arranque de programa estatal que beneficiará a productores de ocho municipios.

Gobernador Mauricio Kuri y alcalde Roberto Cabrera encabezan entrega de maíz a familias temporaleras en San Juan del Río, Querétaro

Mauricio Kuri González y Roberto Cabrera Valencia encabezan el arranque del programa de entrega de maíz en grano para consumo humano.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Feb 03, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 3 de febrero de 2026. —El gobernador Mauricio Kuri González y el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia encabezaron el arranque del programa estatal de entrega de maíz en grano para consumo humano, que beneficiará a más de 2,300 familias de la zona temporalera de San Juan del Río.

La entrega de maíz a familias en San Juan del Río marca el inicio de una distribución que se extenderá a todo el estado durante 2026.

El programa opera desde 2022 y responde a las dificultades económicas que enfrentan los productores temporaleros al término de cada ciclo agrícola.

El secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya Aguilar, explicó que el apoyo busca garantizar el alimento básico en las mesas de las familias campesinas durante los meses posteriores a la cosecha.

El alcalde Cabrera Valencia agradeció la sensibilidad del gobierno estatal hacia el sector primario. Destacó que San Juan del Río es un municipio con fuerte vocación productora y reconoció el trabajo coordinado con el equipo que encabeza el secretario Anaya Aguilar para atender las necesidades del campo sanjuanense.

Durante el evento, productores de ocho municipios queretanos recibieron entregas simbólicas. Participaron representantes de Amealco de Bonfil, Corregidora, El Marqués, Huimilpan, Pedro Escobedo, Querétaro capital, Tequisquiapan y San Juan del Río.


Gobernador Mauricio Kuri y alcalde Roberto Cabrera encabezan entrega de ma\u00edz a familias temporaleras en San Juan del R\u00edo, Quer\u00e9taro Mauricio Kuri González y Roberto Cabrera Valencia encabezan el arranque del programa de entrega de maíz en grano para consumo humano. rotativo.com.mx

Programa de maíz beneficia a temporaleros de San Juan del Río

El titular de la SEDEA precisó que el gobierno estatal autorizó recursos para continuar con este y otros programas de apoyo al campo durante el presente año.

Señaló que desde 2019 ha disminuido de manera importante el presupuesto federal destinado tanto a emergencias agrícolas como a programas de concurrencia para implementos.

José Amadeo Francisco Valerio Cruz, productor del ejido Cazadero que recibió el apoyo en representación de los beneficiarios, agradeció la solidaridad del gobierno estatal y municipal.

Indicó que la entrega llega en un momento importante para quienes trabajan la tierra y enfrentan dificultades derivadas de las condiciones climáticas.

El mandatario estatal reiteró su compromiso con el sector agropecuario. Sostuvo que los recursos para estos programas provienen de la recaudación fiscal generada por las inversiones en Querétaro y los empleos que estas generan.

"A lo mejor no voy a estar en todas las buenas, pero en los momentos más complicados cuenten con mi gobierno", expresó Kuri González ante los productores reunidos en el evento.

El secretario de Desarrollo Social, Luis Bernardo Nava Guerrero, informó que todo el gabinete estatal realizará recorridos por ejidos y comunidades para acercar los apoyos gubernamentales. Anunció que funcionarios de diversas dependencias estarán presentes en las entregas que se realizarán en los próximos meses.

Al evento asistieron también los presidentes municipales de Corregidora, José Antonio Guerrero González; Pedro Escobedo, Alberto Nava Franco; Huimilpan, Jairo Morales Yáñez, y El Marqués, Héctor Magaña Rentería.

Estuvieron presentes la secretaria del Trabajo, Liliana San Martín, y el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Del Prete. Las entregas continuarán en todo el territorio queretano durante las próximas semanas.

gobierno mauricio kuri sedea apoyos sociales

Reciente

Programa federal de vivienda en Querétaro espera definiciones del gobierno de Claudia Sheinbaum
Querétaro

Programa federal de vivienda en Querétaro espera definiciones: Kuri

Gobernador indica que esquema proviene del inicio de la administración de Sheinbaum y el estado colabora en lo posible.

Gobernador Mauricio Kuri González informa sobre liderazgo de Querétaro en finanzas públicas con calificación triple
Querétaro

Querétaro refrenda primer lugar nacional en finanzas públicas: Kuri

Gobernador destaca que calificadoras ratifican posición del estado con evaluación triple A.

Autoridades realizan cateos por feminicidio de Perla Citlali Martínez en San Juan del Río Querétaro
San Juan del Río

Cateos arrojan indicios en caso Perla Citlali a casi un año del feminicidio

Gobernador confirma que autoridades conocen identidad del responsable y mantienen operativo de búsqueda activo.