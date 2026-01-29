Preinscripciones Querétaro 2026: USEBEQ abre registro del 3 al 13 de febrero

El trámite para preescolar, primaria y secundaria se realiza exclusivamente en línea a través del portal SAID.

Padres de familia realizan preinscripción escolar en línea para ciclo 2026-2027 en Querétaro

La USEBEQ garantiza espacio educativo para todos los aspirantes a grados iniciales de preescolar, primaria y secundaria en el ciclo 2026-2027.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 29, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

Querétaro, 29 de enero de 2026. - El proceso de preinscripción para educación básica en el estado iniciará el próximo 3 de febrero y concluirá el día 13 del mismo mes, con un registro completamente en línea a través del portal said.usebeq.edu.mx.

La Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro informó que el trámite aplica para los grados iniciales de preescolar, primaria y secundaria del ciclo escolar 2026-2027, y garantiza un espacio educativo para todos los aspirantes.

Para realizar el registro, los padres de familia o tutores deberán ingresar la CURP del menor. El sistema mostrará una preasignación automática para estudiantes que ya cursan en escuelas públicas administradas por la USEBEQ. Los aspirantes provenientes de instituciones particulares, escuelas no escolarizadas u otras entidades federativas deberán registrarse por primera vez en la plataforma durante este periodo.

La dependencia precisó los requisitos de edad para cada nivel educativo. Los menores con 4 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026 podrán inscribirse a segundo de preescolar, mientras que quienes cumplan 5 años en esa fecha accederán a tercero. Para primer grado de primaria se requieren 6 años cumplidos al cierre de 2026.

Preinscripciones Querétaro 2026: opciones de asignación escolar

Al recibir la preasignación, los tutores tienen dos alternativas. Pueden aceptarla para asegurar el lugar en la escuela con disponibilidad más cercana a la institución de egreso. También existe la opción de rechazarla y seleccionar hasta tres planteles de preferencia para participar en una segunda ronda de asignación.

La USEBEQ señaló que realizar el trámite dentro del periodo establecido incrementa las posibilidades de continuidad educativa. Los estudiantes podrán permanecer en escuelas cercanas a su plantel de egreso. El sistema también permite vincular hermanos que cursen en el mismo centro educativo durante 2026-2027.

Nivel educativoEdad requerida al 31 de diciembre de 2026
Segundo de preescolar4 años cumplidos
Tercero de preescolar5 años cumplidos
Primero de primaria6 años cumplidos
Primero de secundariaEgreso de sexto de primaria

¿Qué día conviene hacer la preinscripción en Querétaro?

La fecha de registro dentro del periodo no otorga ventaja alguna en la asignación. Los padres de familia pueden realizar el trámite en cualquier momento entre el 3 y 13 de febrero sin afectar sus posibilidades. Para resolver dudas sobre el proceso, la USEBEQ habilitará atención vía Qrobot enviando "Hola" al número 44 21 44 37 40 en horario de 9:00 a 14:00 horas durante los días del registro.

