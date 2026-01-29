Querétaro, 29 de enero de 2026. - El proceso de preinscripción para educación básica en el estado iniciará el próximo 3 de febrero y concluirá el día 13 del mismo mes, con un registro completamente en línea a través del portal said.usebeq.edu.mx.
La Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro informó que el trámite aplica para los grados iniciales de preescolar, primaria y secundaria del ciclo escolar 2026-2027, y garantiza un espacio educativo para todos los aspirantes.
Para realizar el registro, los padres de familia o tutores deberán ingresar la CURP del menor. El sistema mostrará una preasignación automática para estudiantes que ya cursan en escuelas públicas administradas por la USEBEQ. Los aspirantes provenientes de instituciones particulares, escuelas no escolarizadas u otras entidades federativas deberán registrarse por primera vez en la plataforma durante este periodo.
La USEBEQ garantiza espacio educativo para todos los aspirantes a grados iniciales de preescolar, primaria y secundaria en el ciclo 2026-2027. rotativo.com.mx
La dependencia precisó los requisitos de edad para cada nivel educativo. Los menores con 4 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026 podrán inscribirse a segundo de preescolar, mientras que quienes cumplan 5 años en esa fecha accederán a tercero. Para primer grado de primaria se requieren 6 años cumplidos al cierre de 2026.
Preinscripciones Querétaro 2026: opciones de asignación escolar
Al recibir la preasignación, los tutores tienen dos alternativas. Pueden aceptarla para asegurar el lugar en la escuela con disponibilidad más cercana a la institución de egreso. También existe la opción de rechazarla y seleccionar hasta tres planteles de preferencia para participar en una segunda ronda de asignación.
La USEBEQ señaló que realizar el trámite dentro del periodo establecido incrementa las posibilidades de continuidad educativa. Los estudiantes podrán permanecer en escuelas cercanas a su plantel de egreso. El sistema también permite vincular hermanos que cursen en el mismo centro educativo durante 2026-2027.
|Nivel educativo
|Edad requerida al 31 de diciembre de 2026
|Segundo de preescolar
|4 años cumplidos
|Tercero de preescolar
|5 años cumplidos
|Primero de primaria
|6 años cumplidos
|Primero de secundaria
|Egreso de sexto de primaria
¿Qué día conviene hacer la preinscripción en Querétaro?
La fecha de registro dentro del periodo no otorga ventaja alguna en la asignación. Los padres de familia pueden realizar el trámite en cualquier momento entre el 3 y 13 de febrero sin afectar sus posibilidades. Para resolver dudas sobre el proceso, la USEBEQ habilitará atención vía Qrobot enviando "Hola" al número 44 21 44 37 40 en horario de 9:00 a 14:00 horas durante los días del registro.