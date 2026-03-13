Querétaro, 13 de marzo de 2026. — Tres nuevos casos de sarampión fueron confirmados por la Secretaría de Salud del estado, con lo que Querétaro acumula 30 contagios en lo que va de 2026.

Uno de los pacientes es un menor de seis meses residente del municipio de Querétaro, mientras que los otros dos —una mujer de 29 años y un hombre de 28— tienen domicilio en Apaseo El Alto, Guanajuato, aunque fueron detectados por el sistema de vigilancia epidemiológica estatal.

El brote mantiene una tendencia al alza desde febrero de 2025, cuando se confirmó el primer caso de sarampión en el país. Desde entonces, la dependencia intensificó los protocolos de detección oportuna y reforzamiento de la vacunación en todo el territorio queretano.

Los tres pacientes recién confirmados presentan evolución clínica estable y permanecen bajo seguimiento médico.

La autoridad sanitaria precisó que brigadas realizan cercos epidemiológicos en las zonas donde se han identificado contagios.

Las acciones incluyen búsqueda activa de posibles infectados, seguimiento de contactos, visitas domiciliarias y revisión de cartillas de salud para iniciar o completar esquemas de inmunización faltantes.

Como parte de la estrategia, la Secretaría de Salud coordinó esfuerzos con el IMSS, el ISSSTE y el sector médico privado para compartir información epidemiológica, notificar casos probables y homologar criterios de atención. En las unidades médicas se mantiene el monitoreo permanente de casos sospechosos con notificación inmediata al sistema de vigilancia.

Sarampión en Querétaro: síntomas y vacunación gratuita

El sarampión se transmite a través de secreciones respiratorias de personas infectadas, como tos o estornudos, e incluso al respirar aire contaminado.

El virus permanece activo en el ambiente hasta por dos horas, lo que eleva considerablemente el riesgo de propagación.

Los síntomas iniciales incluyen fiebre, conjuntivitis, congestión nasal y tos, además de pequeñas manchas blancas en el interior de la boca. Después aparece un sarpullido que comienza en la cabeza y se extiende al resto del cuerpo.

¿Dónde vacunarse contra el sarampión en Querétaro?

Las vacunas se encuentran disponibles sin costo en los 198 centros de salud del estado. Están dirigidas a niñas y niños de seis meses a 12 años que no cuenten con ninguna dosis o requieran refuerzo, así como a personas de 13 a 49 años con esquemas incompletos.

La dependencia exhortó a madres, padres y cuidadores a verificar las cartillas de vacunación de los menores a su cargo.