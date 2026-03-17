Querétaro acumula 30 casos de sarampión; 12 son por transmisión familiar

Secretaría de Salud refuerza vacunación en 198 centros de salud del estado ante brote activo.

Vacunación contra sarampión en centro de salud de Querétaro durante campaña estatal 2026

Personal de salud aplica vacuna contra sarampión en uno de los 198 centros de salud habilitados en Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 17 de marzo de 2026. —Treinta casos confirmados de sarampión acumula el estado de Querétaro, de los cuales 12 corresponden a transmisión intrafamiliar entre contactos cercanos de pacientes diagnosticados, informó la secretaria de Salud estatal, Martina Pérez Rendón.

La distribución por municipio concentra 21 casos en el municipio de Querétaro, cuatro en Cadereyta, dos en Corregidora y uno en El Marqués, San Juan del Río y San Joaquín, respectivamente.

A nivel nacional, el brote de sarampión que resurgió en 2025 suma ya 35 defunciones confirmadas y más de 13 mil casos en los 32 estados, según el informe diario de la Secretaría de Salud federal. Querétaro no registraba casos autóctonos de esta enfermedad desde 1994. La transmisión de sarampión en Querétaro se da principalmente entre población joven, con la mayoría de contagios en personas menores de 44 años.

Pérez Rendón precisó que el sarampión tiene un periodo de incubación de siete a 21 días y que una persona infectada puede contagiar a entre 12 y 18 personas susceptibles, es decir, aquellas sin protección vacunal.

La transmisión inicia durante la fase catarral —antes de que aparezcan las manchas en la piel— y se mantiene hasta cuatro días después de la aparición del exantema característico del sarampión.

Vacunación activa en 198 centros de salud de Querétaro

La funcionaria detalló que la principal herramienta de prevención es la vacunación, que se aplica a menores de seis meses a 12 años de edad como esquema prioritario. Para personas de 13 a 49 años que desconozcan su estado vacunal o que solo cuenten con una dosis, también hay aplicación disponible en los 198 centros de salud estatales, las 22 unidades de medicina familiar del IMSS y la unidad del ISSSTE en Querétaro.

La titular de Salud recordó que el IMSS instala módulos de vacunación en espacios públicos que varían semanalmente, y exhortó a la población a consultar domicilios y horarios de los centros de salud en la página oficial de la Secretaría.

Además de la vacuna, recomendó uso de cubrebocas para personas enfermas, lavado frecuente de manos, limpieza de superficies de contacto común y ventilación de espacios cerrados.

¿Cuántos casos de sarampión hay en Querétaro por municipio?

Cada caso probable activa un protocolo que incluye toma de muestras de laboratorio, actividades de cerco epidemiológico, seguimiento de contactos y aplicación de vacuna en el entorno del paciente.

Los menores de edad han presentado las complicaciones más graves a nivel nacional, por lo que la Secretaría insistió en completar esquemas de vacunación.

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