San Juan del Río, 17 de marzo de 2026. —Treinta casos confirmados de sarampión acumula el estado de Querétaro, de los cuales 12 corresponden a transmisión intrafamiliar entre contactos cercanos de pacientes diagnosticados, informó la secretaria de Salud estatal, Martina Pérez Rendón.
La distribución por municipio concentra 21 casos en el municipio de Querétaro, cuatro en Cadereyta, dos en Corregidora y uno en El Marqués, San Juan del Río y San Joaquín, respectivamente.
A nivel nacional, el brote de sarampión que resurgió en 2025 suma ya 35 defunciones confirmadas y más de 13 mil casos en los 32 estados, según el informe diario de la Secretaría de Salud federal. Querétaro no registraba casos autóctonos de esta enfermedad desde 1994. La transmisión de sarampión en Querétaro se da principalmente entre población joven, con la mayoría de contagios en personas menores de 44 años.
Pérez Rendón precisó que el sarampión tiene un periodo de incubación de siete a 21 días y que una persona infectada puede contagiar a entre 12 y 18 personas susceptibles, es decir, aquellas sin protección vacunal.
La transmisión inicia durante la fase catarral —antes de que aparezcan las manchas en la piel— y se mantiene hasta cuatro días después de la aparición del exantema característico del sarampión.
Vacunación activa en 198 centros de salud de Querétaro
La funcionaria detalló que la principal herramienta de prevención es la vacunación, que se aplica a menores de seis meses a 12 años de edad como esquema prioritario. Para personas de 13 a 49 años que desconozcan su estado vacunal o que solo cuenten con una dosis, también hay aplicación disponible en los 198 centros de salud estatales, las 22 unidades de medicina familiar del IMSS y la unidad del ISSSTE en Querétaro.
La titular de Salud recordó que el IMSS instala módulos de vacunación en espacios públicos que varían semanalmente, y exhortó a la población a consultar domicilios y horarios de los centros de salud en la página oficial de la Secretaría.
Además de la vacuna, recomendó uso de cubrebocas para personas enfermas, lavado frecuente de manos, limpieza de superficies de contacto común y ventilación de espacios cerrados.
¿Cuántos casos de sarampión hay en Querétaro por municipio?
Cada caso probable activa un protocolo que incluye toma de muestras de laboratorio, actividades de cerco epidemiológico, seguimiento de contactos y aplicación de vacuna en el entorno del paciente.
Los menores de edad han presentado las complicaciones más graves a nivel nacional, por lo que la Secretaría insistió en completar esquemas de vacunación.