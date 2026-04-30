Querétaro, 30 de abril de 2026. — El Municipio de Querétaro instalará 50 contenedores en 10 islas para separar residuos en cinco categorías durante los cuatro días del XVIII Festival de Comunidades Extranjeras, que reúne a 64 países entre el 30 de abril y el 3 de mayo en el Parque Bicentenario.

La medida se inscribe en el Plan Orden del gobierno municipal y busca reducir el impacto ambiental de un encuentro que en su edición anterior congregó a 72 mil 545 visitantes y generó 59 millones de pesos de derrama económica.

El Festival de Comunidades Extranjeras proyecta superar los 72 mil asistentes que registró en su edición previa de octubre de 2025. rotativo.com.mx

Lupita Espinosa de los Reyes, secretaria de Medio Ambiente municipal, detalló que los contenedores operarán bajo cinco categorías: reciclables, cartón, residuos no reciclables, orgánicos y vidrio.

Cada una de las 10 islas concentrará cinco contenedores y se complementará con un área de tolvas para el manejo de los desechos. La dependencia no precisó la cantidad estimada de toneladas que genera el festival ni el costo del operativo de separación.

El Festival de Comunidades Extranjeras proyecta superar los 72 mil asistentes que registró en su edición previa de octubre de 2025. rotativo.com.mx

El operativo contará con personal especializado para la supervisión y recolección de materiales reciclables, en coordinación con el equipo de limpieza del recinto. La estrategia se enmarca en el Plan Orden que la administración municipal aplica al manejo de residuos en espacios públicos y comercios establecidos, e incluye sesiones de capacitación para el personal operativo y los concesionarios, además de campañas de sensibilización dirigidas a las y los asistentes.

Espinosa de los Reyes señaló que la acción responde al compromiso de la administración encabezada por Felifer Macías Olvera por impulsar la corresponsabilidad ciudadana y fomentar la separación de residuos en eventos masivos.

La secretaria sostuvo que la logística permite incrementar la recuperación de materiales aprovechables, una práctica que adquiere relevancia tras la edición pasada del festival, cuando se concentraron decenas de miles de comensales en stands de gastronomía internacional durante cuatro jornadas continuas.

El Festival de Comunidades Extranjeras proyecta superar los 72 mil asistentes que registró en su edición previa de octubre de 2025. rotativo.com.mx

La edición XVIII del encuentro multicultural opera con temática mundialista rumbo a la Copa del Mundo 2026, suma más de 90 stands distribuidos en el Parque Bicentenario y mantiene un acceso de 70 pesos.

La convocatoria oficial publicada por el Municipio prohíbe expresamente el uso de parrillas con carbón en los stands gastronómicos, una restricción que se suma al esfuerzo por contener emisiones durante los cuatro días del evento.

El Festival de Comunidades Extranjeras se ha consolidado como uno de los eventos más convocantes del calendario municipal: en su edición previa del 9 al 12 de octubre de 2025 registró 72 mil 545 asistentes y 59 millones de pesos de derrama económica, con 113 stands instalados en el mismo recinto de Santa Rosa Jáuregui.