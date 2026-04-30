Festival de Comunidades Querétaro: 50 contenedores y 5 tipos de basura

Medio Ambiente coloca los contenedores en 10 islas para los cuatro días del Festival de Comunidades.

Contenedores de separación de residuos durante el Festival de Comunidades Extranjeras en el Parque Bicentenario de Querétaro.

El Festival de Comunidades Extranjeras proyecta superar los 72 mil asistentes que registró en su edición previa de octubre de 2025.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 30, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 30 de abril de 2026. — El Municipio de Querétaro instalará 50 contenedores en 10 islas para separar residuos en cinco categorías durante los cuatro días del XVIII Festival de Comunidades Extranjeras, que reúne a 64 países entre el 30 de abril y el 3 de mayo en el Parque Bicentenario.

La medida se inscribe en el Plan Orden del gobierno municipal y busca reducir el impacto ambiental de un encuentro que en su edición anterior congregó a 72 mil 545 visitantes y generó 59 millones de pesos de derrama económica.

Contenedores de separaci\u00f3n de residuos durante el Festival de Comunidades Extranjeras en el Parque Bicentenario de Quer\u00e9taro. El Festival de Comunidades Extranjeras proyecta superar los 72 mil asistentes que registró en su edición previa de octubre de 2025. rotativo.com.mx

Lupita Espinosa de los Reyes, secretaria de Medio Ambiente municipal, detalló que los contenedores operarán bajo cinco categorías: reciclables, cartón, residuos no reciclables, orgánicos y vidrio.

Cada una de las 10 islas concentrará cinco contenedores y se complementará con un área de tolvas para el manejo de los desechos. La dependencia no precisó la cantidad estimada de toneladas que genera el festival ni el costo del operativo de separación.

Contenedores de separaci\u00f3n de residuos durante el Festival de Comunidades Extranjeras en el Parque Bicentenario de Quer\u00e9taro. El Festival de Comunidades Extranjeras proyecta superar los 72 mil asistentes que registró en su edición previa de octubre de 2025. rotativo.com.mx

El operativo contará con personal especializado para la supervisión y recolección de materiales reciclables, en coordinación con el equipo de limpieza del recinto. La estrategia se enmarca en el Plan Orden que la administración municipal aplica al manejo de residuos en espacios públicos y comercios establecidos, e incluye sesiones de capacitación para el personal operativo y los concesionarios, además de campañas de sensibilización dirigidas a las y los asistentes.

Espinosa de los Reyes señaló que la acción responde al compromiso de la administración encabezada por Felifer Macías Olvera por impulsar la corresponsabilidad ciudadana y fomentar la separación de residuos en eventos masivos.

La secretaria sostuvo que la logística permite incrementar la recuperación de materiales aprovechables, una práctica que adquiere relevancia tras la edición pasada del festival, cuando se concentraron decenas de miles de comensales en stands de gastronomía internacional durante cuatro jornadas continuas.

Contenedores de separaci\u00f3n de residuos durante el Festival de Comunidades Extranjeras en el Parque Bicentenario de Quer\u00e9taro. El Festival de Comunidades Extranjeras proyecta superar los 72 mil asistentes que registró en su edición previa de octubre de 2025. rotativo.com.mx

La edición XVIII del encuentro multicultural opera con temática mundialista rumbo a la Copa del Mundo 2026, suma más de 90 stands distribuidos en el Parque Bicentenario y mantiene un acceso de 70 pesos.

La convocatoria oficial publicada por el Municipio prohíbe expresamente el uso de parrillas con carbón en los stands gastronómicos, una restricción que se suma al esfuerzo por contener emisiones durante los cuatro días del evento.

El Festival de Comunidades Extranjeras se ha consolidado como uno de los eventos más convocantes del calendario municipal: en su edición previa del 9 al 12 de octubre de 2025 registró 72 mil 545 asistentes y 59 millones de pesos de derrama económica, con 113 stands instalados en el mismo recinto de Santa Rosa Jáuregui.

gobiernocomunidades extranjerasmedio ambiente

Reciente

Tráiler con pollo congelado calcinado tras provocar accidente en el km 17 del macrolibramiento Palmillas-Apaseo Amealco
Amealco

Tráiler causa accidente y desata rapiña en Amealco

El conductor del tráiler quedó detenido y los lugareños limpiaron la carretera de mercancía antes de que llegara la grúa

Chofer de Amealcenses recibió prisión preventiva por el accidente del autobús con 10 muertos en Amealco
San Juan del Río

Cárcel para el chofer del camionazo de Amealco

La Fiscalía revocó las medidas cautelares y un juez de control le dictó prisión preventiva justificada al imputado.

Pleno del Congreso de Querétaro durante la aprobación del Plan B contra prebendas de la alta burocracia con votos en contra de tres legisladores
Legislatura

Plan B avanza en Congreso queretano

El Constituyente Permanente Federal en sede queretana avala la reforma a los artículos 115, 116 y 134 constitucionales contra "prebendas y corrupción de la alta burocracia".

Pleno del Congreso de Querétaro durante la votación de la reforma al artículo 127 constitucional para limitar pensiones de funcionarios públicos
Legislatura

Avalan tope a pensiones de funcionarios

El Pleno del Congreso del Estado aprueba la minuta que reforma el artículo 127 constitucional con efecto sobre jubilaciones futuras y previas al decreto.