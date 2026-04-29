Cabrera Valencia confirma relevo en Dirección de Ingresos de San Juan del Río

Jepte García Morales deja la dependencia tras cuatro años y medio; una encargada de despacho cubre el cargo mientras se define el titular definitivo.

Alcalde Roberto Cabrera Valencia durante rueda de prensa en San Juan del Río donde confirmó cambio en la Dirección de Ingresos municipal, abril 2026

Roberto Cabrera Valencia, alcalde de San Juan del Río, confirmó la salida del contador Jepte García Morales de la Dirección de Ingresos tras cuatro años y medio en el cargo.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 29, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 29 de abril de 2026. — La Dirección de Ingresos de San Juan del Río opera con encargada de despacho desde el cierre de marzo, luego de que el contador Jepte García Morales concluyó su gestión al frente de la dependencia tras cuatro años y medio.

El alcalde Roberto Cabrera Valencia confirmó el cambio este martes y anticipó que el nombramiento del titular definitivo ocurrirá en los próximos días, aunque no precisó fechas ni el perfil del candidato o candidata que tomará el cargo de manera formal.

"Hay ciclos que se tienen que ir cerrando", dijo Cabrera Valencia al referirse a la salida de García Morales, funcionario que acompañó prácticamente toda la actual administración municipal desde el inicio. El alcalde reconoció públicamente la labor del contador sin detallar las razones del relevo.

La Dirección de Ingresos es la dependencia responsable de la recaudación municipal, el manejo de impuestos locales y la administración de los ingresos propios del ayuntamiento —rubro que el propio alcalde ha señalado en distintas ocasiones como pilar del margen de maniobra financiero con que opera la administración.

gobierno ingresos roberto cabrera

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