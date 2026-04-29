San Juan del Río, 29 de abril de 2026. — La Dirección de Ingresos de San Juan del Río opera con encargada de despacho desde el cierre de marzo, luego de que el contador Jepte García Morales concluyó su gestión al frente de la dependencia tras cuatro años y medio.
El alcalde Roberto Cabrera Valencia confirmó el cambio este martes y anticipó que el nombramiento del titular definitivo ocurrirá en los próximos días, aunque no precisó fechas ni el perfil del candidato o candidata que tomará el cargo de manera formal.
"Hay ciclos que se tienen que ir cerrando", dijo Cabrera Valencia al referirse a la salida de García Morales, funcionario que acompañó prácticamente toda la actual administración municipal desde el inicio. El alcalde reconoció públicamente la labor del contador sin detallar las razones del relevo.
La Dirección de Ingresos es la dependencia responsable de la recaudación municipal, el manejo de impuestos locales y la administración de los ingresos propios del ayuntamiento —rubro que el propio alcalde ha señalado en distintas ocasiones como pilar del margen de maniobra financiero con que opera la administración.