El PAN defiende la elección del fiscal anticorrupción y reprocha la ausencia de Morena

Querétaro, 12 de junio de 2026.- La fracción del PAN en la LXI Legislatura, encabezada por el coordinador Guillermo Vega Guerrero, defendió el proceso para elegir al fiscal anticorrupción de Querétaro y reprochó la ausencia de Morena, luego de la ronda de entrevistas con los tres aspirantes al cargo.

El Congreso debe definir la designación antes del 18 de junio o el nombramiento pasará al gobernador. rotativo.com.mx

Vega Guerrero, también presidente de la Junta de Coordinación Política, afirmó que las comparecencias se realizaron con apego a la Constitución estatal y cuestionó la postura de la bancada morenista. "Es absurdo hablar de dados cargados cuando ni siquiera tuvieron la seriedad de acudir a escuchar y evaluar a los aspirantes", señaló.

¿Por qué el PAN sostiene que el proceso es legal y transparente?

El coordinador panista recordó que el artículo 30 bis de la Constitución estatal define el procedimiento, los requisitos y el perfil de los candidatos a la fiscalía anticorrupción.

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Añadió que la legislatura habilitó hace más de 10 días un micrositio público en su página oficial, donde cualquier ciudadano, diputado o medio podía consultar los expedientes y la documentación de la terna. Con ello, rechazó que existiera falta de información sobre los perfiles.

Sobre el rechazo de Morena, Vega Guerrero advirtió que la bancada decidió no participar y ahora intenta descalificar un proceso al que renunció de forma voluntaria.

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"La responsabilidad se ejerce participando, estudiando los expedientes y dando la cara en las entrevistas", expresó.

¿Qué responde el PAN a la acusación de "dados cargados"?

El legislador retó a la bancada morenista a presentar pruebas si sostiene que existe alguna irregularidad. En ausencia de ellas, consideró que las declaraciones de Morena son una estrategia política para justificar su inasistencia.

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Diputados panistas agregaron que el mecanismo cuestionado replica el modelo federal, en el que el Ejecutivo o el fiscal general propone a la persona titular, esquema que, dijeron, Morena ha respaldado en otras entidades y en el Congreso de la Unión.

La fracción acusó además a Morena de buscar proteger a un integrante de su grupo legislativo con observaciones en procesos de contratación, señalamiento que la bancada morenista no ha respondido. El gobernador Mauricio Kuri González remitió la terna del Ejecutivo el 20 de mayo.

¿Qué sigue tras las comparecencias?

Vega Guerrero explicó que, una vez escuchados los tres perfiles, los coordinadores de los grupos parlamentarios deben emitir un nuevo acuerdo en la Junta de Coordinación Política para proponer al pleno a la terna completa o a un solo nombre.

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La Mesa Directiva tendrá que convocar a una sesión de pleno a más tardar el 18 de junio, donde la designación requiere una mayoría calificada de 17 votos.

El coordinador panista indicó que la convocatoria depende del presidente de la Mesa Directiva, ausente por motivos de salud, y pidió que la institución no se utilice para fines políticos.

El relevo ocurre tras la conclusión del periodo de Benjamín Vargas Salazar, fiscal saliente y primer titular del país en completar un ciclo constitucional de nueve años.

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Si ninguno de los aspirantes reúne los votos necesarios antes del plazo, la designación pasará al gobernador, conforme al procedimiento vigente.