El PAN defiende la elección del fiscal anticorrupción y reprocha la ausencia de Morena

El coordinador Guillermo Vega Guerrero sostuvo que las entrevistas se realizaron conforme al artículo 30 bis y con los expedientes abiertos al público.

El coordinador del PAN, Guillermo Vega Guerrero, durante el posicionamiento de la bancada en el Congreso del Estado de Querétaro.

El Congreso debe definir la designación antes del 18 de junio o el nombramiento pasará al gobernador.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 12, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 12 de junio de 2026.- La fracción del PAN en la LXI Legislatura, encabezada por el coordinador Guillermo Vega Guerrero, defendió el proceso para elegir al fiscal anticorrupción de Querétaro y reprochó la ausencia de Morena, luego de la ronda de entrevistas con los tres aspirantes al cargo.

El coordinador del PAN, Guillermo Vega Guerrero, durante el posicionamiento de la bancada en el Congreso del Estado de Quer\u00e9taro. El Congreso debe definir la designación antes del 18 de junio o el nombramiento pasará al gobernador. rotativo.com.mx

Vega Guerrero, también presidente de la Junta de Coordinación Política, afirmó que las comparecencias se realizaron con apego a la Constitución estatal y cuestionó la postura de la bancada morenista. "Es absurdo hablar de dados cargados cuando ni siquiera tuvieron la seriedad de acudir a escuchar y evaluar a los aspirantes", señaló.

¿Por qué el PAN sostiene que el proceso es legal y transparente?

El coordinador panista recordó que el artículo 30 bis de la Constitución estatal define el procedimiento, los requisitos y el perfil de los candidatos a la fiscalía anticorrupción.

El coordinador del PAN, Guillermo Vega Guerrero, durante el posicionamiento de la bancada en el Congreso del Estado de Quer\u00e9taro. El Congreso debe definir la designación antes del 18 de junio o el nombramiento pasará al gobernador. rotativo.com.mx

Añadió que la legislatura habilitó hace más de 10 días un micrositio público en su página oficial, donde cualquier ciudadano, diputado o medio podía consultar los expedientes y la documentación de la terna. Con ello, rechazó que existiera falta de información sobre los perfiles.

Sobre el rechazo de Morena, Vega Guerrero advirtió que la bancada decidió no participar y ahora intenta descalificar un proceso al que renunció de forma voluntaria.

El coordinador del PAN, Guillermo Vega Guerrero, durante el posicionamiento de la bancada en el Congreso del Estado de Quer\u00e9taro. El Congreso debe definir la designación antes del 18 de junio o el nombramiento pasará al gobernador. rotativo.com.mx

"La responsabilidad se ejerce participando, estudiando los expedientes y dando la cara en las entrevistas", expresó.

¿Qué responde el PAN a la acusación de "dados cargados"?

El legislador retó a la bancada morenista a presentar pruebas si sostiene que existe alguna irregularidad. En ausencia de ellas, consideró que las declaraciones de Morena son una estrategia política para justificar su inasistencia.

El coordinador del PAN, Guillermo Vega Guerrero, durante el posicionamiento de la bancada en el Congreso del Estado de Quer\u00e9taro. El Congreso debe definir la designación antes del 18 de junio o el nombramiento pasará al gobernador. rotativo.com.mx

Diputados panistas agregaron que el mecanismo cuestionado replica el modelo federal, en el que el Ejecutivo o el fiscal general propone a la persona titular, esquema que, dijeron, Morena ha respaldado en otras entidades y en el Congreso de la Unión.

La fracción acusó además a Morena de buscar proteger a un integrante de su grupo legislativo con observaciones en procesos de contratación, señalamiento que la bancada morenista no ha respondido. El gobernador Mauricio Kuri González remitió la terna del Ejecutivo el 20 de mayo.

¿Qué sigue tras las comparecencias?

Vega Guerrero explicó que, una vez escuchados los tres perfiles, los coordinadores de los grupos parlamentarios deben emitir un nuevo acuerdo en la Junta de Coordinación Política para proponer al pleno a la terna completa o a un solo nombre.

El coordinador del PAN, Guillermo Vega Guerrero, durante el posicionamiento de la bancada en el Congreso del Estado de Quer\u00e9taro. El Congreso debe definir la designación antes del 18 de junio o el nombramiento pasará al gobernador. rotativo.com.mx

La Mesa Directiva tendrá que convocar a una sesión de pleno a más tardar el 18 de junio, donde la designación requiere una mayoría calificada de 17 votos.

El coordinador panista indicó que la convocatoria depende del presidente de la Mesa Directiva, ausente por motivos de salud, y pidió que la institución no se utilice para fines políticos.

El relevo ocurre tras la conclusión del periodo de Benjamín Vargas Salazar, fiscal saliente y primer titular del país en completar un ciclo constitucional de nueve años.

El coordinador del PAN, Guillermo Vega Guerrero, durante el posicionamiento de la bancada en el Congreso del Estado de Quer\u00e9taro. El Congreso debe definir la designación antes del 18 de junio o el nombramiento pasará al gobernador. rotativo.com.mx

Si ninguno de los aspirantes reúne los votos necesarios antes del plazo, la designación pasará al gobernador, conforme al procedimiento vigente.

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