CETRAQ gana la Liga de Campeones sin Adicciones organizada por Reencuentro en el Romerillal

La final reunió a 16 establecimientos residenciales de atención a las adicciones en el parque El Romerillal; La Fuerza de Dios fue subcampeón y KOI quedó en tercer lugar.

Integrantes del equipo CETRAQ posan con el trofeo de campeón de la Liga de Campeones sin Adicciones en el parque El Romerillal, Querétaro.

CETRAQ obtuvo el primer lugar de la Liga de Campeones sin Adicciones, torneo de Fútbol 7 organizado por el centro de rehabilitación Reencuentro sin Adicciones con la participación de 16 establecimientos residenciales de atención a las adicciones en el parque El Romerillal.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 6 de agosto de 2026.- CETRAQ se coronó campeón de la Liga de Campeones sin Adicciones, torneo de Fútbol 7 organizado por el centro de rehabilitación Reencuentro sin Adicciones con la participación de 16 Establecimientos Residenciales de Atención a las Adicciones.

La gran final se disputó en el parque El Romerillal. La Fuerza de Dios obtuvo el segundo lugar y KOI el tercero.

La ceremonia de premiación fue encabezada por el comisionado del Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA) de la Secretaría de Salud (SESA), Sebastián Granados Ponce, y el coordinador de Atención Ciudadana del Gobierno del Estado, Luis Bernardo González Zepeda.

Granados Ponce y González Zepeda señalaron que el deporte es una herramienta para la prevención y el tratamiento de las adicciones, al promover hábitos de vida saludables, fortalecer la salud mental y desarrollar disciplina, trabajo en equipo, resiliencia y autocontrol.

Indicaron, además, que este tipo de actividades contribuyen a los procesos de rehabilitación, ayudan a prevenir recaídas y favorecen la reintegración social de las personas en recuperación.

Al evento asistieron también los presidentes de las asociaciones ACUSA y CETRAQ, así como integrantes del Instituto Municipal de Derechos Humanos e Inclusión Social de Querétaro.

El CECA, adscrito a la SESA, fue designado bajo la titularidad de Granados Ponce en marzo de 2026, en sustitución de Adolfo Ríos Méndez, en el marco de la estrategia de prevención de adicciones del gobierno estatal.

La dependencia ha coordinado actividades deportivas con centros de rehabilitación como parte de sus programas de salud mental y prevención del consumo de sustancias.

deportes cetraq adicciones

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