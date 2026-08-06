Querétaro, 6 de agosto de 2026.- CETRAQ se coronó campeón de la Liga de Campeones sin Adicciones, torneo de Fútbol 7 organizado por el centro de rehabilitación Reencuentro sin Adicciones con la participación de 16 Establecimientos Residenciales de Atención a las Adicciones.
La gran final se disputó en el parque El Romerillal. La Fuerza de Dios obtuvo el segundo lugar y KOI el tercero.
La ceremonia de premiación fue encabezada por el comisionado del Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA) de la Secretaría de Salud (SESA), Sebastián Granados Ponce, y el coordinador de Atención Ciudadana del Gobierno del Estado, Luis Bernardo González Zepeda.
Granados Ponce y González Zepeda señalaron que el deporte es una herramienta para la prevención y el tratamiento de las adicciones, al promover hábitos de vida saludables, fortalecer la salud mental y desarrollar disciplina, trabajo en equipo, resiliencia y autocontrol.
Indicaron, además, que este tipo de actividades contribuyen a los procesos de rehabilitación, ayudan a prevenir recaídas y favorecen la reintegración social de las personas en recuperación.
Al evento asistieron también los presidentes de las asociaciones ACUSA y CETRAQ, así como integrantes del Instituto Municipal de Derechos Humanos e Inclusión Social de Querétaro.
El CECA, adscrito a la SESA, fue designado bajo la titularidad de Granados Ponce en marzo de 2026, en sustitución de Adolfo Ríos Méndez, en el marco de la estrategia de prevención de adicciones del gobierno estatal.
La dependencia ha coordinado actividades deportivas con centros de rehabilitación como parte de sus programas de salud mental y prevención del consumo de sustancias.