IMSS y Secretaría de Cultura lanzan segunda edición de Escenarios con 100 proyectos en 21 estados

La segunda edición del programa lleva teatro, danza y proyectos multidisciplinarios a 31 recintos del país entre agosto de 2026 y marzo de 2027, con El eterno femenino de Rosario Castellanos como producción insignia de la colaboración interinstitucional.

Actores en escena durante el preestreno de El eterno femenino, coproducción IMSS-INBAL con texto de Rosario Castellanos, Teatro Reforma Ciudad de México 2026

El eterno femenino, adaptada por Mariana Hartasánchez y dirigida por Mahalat Sánchez, ofrece temporada del 28 de agosto al 11 de octubre de 2026 en el Teatro Reforma "Juan Moisés Calleja".

Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 06, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

Ciudad de México, 6 de agosto de 2026.- Cien proyectos escénicos seleccionados por convocatoria pública recorrerán 31 teatros en 24 ciudades de 21 estados del país entre agosto de 2026 y marzo de 2027, como parte de la segunda edición del programa Escenarios IMSS-Cultura, que el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Cultura del Gobierno de México presentaron este jueves en el Teatro Reforma "Juan Moisés Calleja" de Ciudad de México.

La iniciativa representa una inversión de 30 millones de pesos para fortalecer la creación escénica independiente y beneficia a más de 1,500 artistas. Cada proyecto recibe un apoyo de 300 mil pesos para realizar seis funciones dentro del circuito nacional.

En esta edición participan 66 puestas en escena de teatro, 22 de danza y 12 propuestas multidisciplinarias provenientes de 29 entidades del país. El programa incorpora ocho nuevos recintos a la Red de Teatros IMSS respecto a su primera edición, que en 2025-2026 convocó a cerca de 100 mil espectadores en 598 funciones.

La temporada abrió el 5 de agosto con la presentación de El tren Matraca en el Teatro Hidalgo "Ignacio Retes" de Ciudad de México, con la presencia de la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza; el director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, Mauricio Hernández Ávila; la directora general del INBAL, Alejandra de la Paz Nájera, y la subdirectora general de Bellas Artes, Haydeé Boetto Bárcena.

Autoridades del IMSS, Secretar\u00eda de Cultura e INBAL durante el lanzamiento de la segunda temporada de Escenarios IMSS-Cultura en Ciudad de M\u00e9xico, agosto 2026 La temporada arrancó el 5 de agosto de 2026 con la presentación de El tren Matraca en el Teatro Hidalgo "Ignacio Retes", con la presencia de la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, y la directora del INBAL, Alejandra de la Paz Nájera. rotativo.com.mx

Curiel de Icaza señaló que los teatros del IMSS están concebidos junto a hospitales y escuelas con una vocación de bienestar familiar, y que las convocatorias buscan artistas con contenidos pensados para públicos amplios.

Hernández Ávila, quien representó al director general del IMSS, Zoe Robledo Aburto, afirmó que la alianza entre la institución y el sector cultural contribuye tanto a la salud física como a la mental, "a fin de contar con una sociedad más humana, sensible y solidaria".

Como producción central de la colaboración interinstitucional, el IMSS y el INBAL coprodujeron El eterno femenino, de Rosario Castellanos, adaptada por Mariana Hartasánchez y dirigida por Mahalat Sánchez.

Autoridades del IMSS, Secretar\u00eda de Cultura e INBAL durante el lanzamiento de la segunda temporada de Escenarios IMSS-Cultura en Ciudad de M\u00e9xico, agosto 2026 La temporada arrancó el 5 de agosto de 2026 con la presentación de El tren Matraca en el Teatro Hidalgo "Ignacio Retes", con la presencia de la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, y la directora del INBAL, Alejandra de la Paz Nájera. rotativo.com.mx

La obra recupera uno de los textos dramáticos más representativos de Castellanos y, según la directora, establece un diálogo entre el legado de la escritora y las problemáticas contemporáneas sobre los roles de género y la construcción social de lo femenino. "Es el diálogo entre una mujer de 2026 y una mujer de los años setenta", dijo Sánchez.

El coordinador nacional de Teatro del INBAL, Luis Mario Moncada, explicó que la coproducción derivó de la búsqueda de proyectos pertinentes ante los debates ideológicos y políticos del mundo actual, y que abre "un campo de posibilidades muy interesante" entre dos instituciones con intereses sobre la cultura y la salud. Hernández Ávila describió la obra como el primer producto de un convenio orientado a recuperar la vocación teatral del IMSS.

El eterno femenino ofrecerá temporada del 28 de agosto al 11 de octubre de 2026 en el Teatro Reforma "Juan Moisés Calleja". La cartelera completa del programa puede consultarse en la página de Escenarios IMSS-Cultura.

arte y cultura imss gobierno secult cultura

Reciente

Tráfico vehicular y reducción de carriles en bulevar Bernardo Quintana por las obras del Tren México-Querétaro.
Editorial

Contraflujo en Bernardo Quintana a partir del sábado 8: tres carriles al sur, dos al norte

Los carriles centrales, que habitualmente operan hacia el norte, quedarán cerrados en ese sentido y habilitados como dos carriles en dirección contraria; los laterales sur-norte permanecerán abiertos.

Técnico de Servicios Periciales de la Fiscalía de Querétaro analiza indicio forense con brocha y polvo para huella dactilar durante trabajos de campo en julio de 2026
Querétaro

Fiscalía de Querétaro emitió casi 6 mil 500 dictámenes periciales en julio de 2026

Las 25 especialidades forenses de la Fiscalía, entre ellas genética, balística y lofoscopía, participaron en el respaldo a carpetas de investigación durante el mes.

Tres personas con el rostro difuminado son custodiadas de espaldas por elementos de policía municipal y estatal frente a una patrulla, de noche, en Huimilpan, Querétaro.
Municipios

Detienen a tres personas por posesión de sustancias ilícitas en Huimilpan

Fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, que continúa las diligencias para definir su situación jurídica.

Composición de tres fotografías de la Policía Municipal de El Marqués: una mujer y un hombre, con el rostro cubierto por la corporación, de pie frente a patrullas municipales tras su detención en distintos puntos del municipio.
Querétaro

Policía de El Marqués detiene a tres personas con distintos narcóticos

Las intervenciones ocurrieron en la Carretera Federal 57, Loma de la Cruz y la comunidad de La Griega durante patrullajes preventivos.