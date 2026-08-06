Ciudad de México, 6 de agosto de 2026.- Cien proyectos escénicos seleccionados por convocatoria pública recorrerán 31 teatros en 24 ciudades de 21 estados del país entre agosto de 2026 y marzo de 2027, como parte de la segunda edición del programa Escenarios IMSS-Cultura, que el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Cultura del Gobierno de México presentaron este jueves en el Teatro Reforma "Juan Moisés Calleja" de Ciudad de México.

La iniciativa representa una inversión de 30 millones de pesos para fortalecer la creación escénica independiente y beneficia a más de 1,500 artistas. Cada proyecto recibe un apoyo de 300 mil pesos para realizar seis funciones dentro del circuito nacional.

En esta edición participan 66 puestas en escena de teatro, 22 de danza y 12 propuestas multidisciplinarias provenientes de 29 entidades del país. El programa incorpora ocho nuevos recintos a la Red de Teatros IMSS respecto a su primera edición, que en 2025-2026 convocó a cerca de 100 mil espectadores en 598 funciones.

La temporada abrió el 5 de agosto con la presentación de El tren Matraca en el Teatro Hidalgo "Ignacio Retes" de Ciudad de México, con la presencia de la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza; el director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, Mauricio Hernández Ávila; la directora general del INBAL, Alejandra de la Paz Nájera, y la subdirectora general de Bellas Artes, Haydeé Boetto Bárcena.

La temporada arrancó el 5 de agosto de 2026 con la presentación de El tren Matraca en el Teatro Hidalgo "Ignacio Retes", con la presencia de la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, y la directora del INBAL, Alejandra de la Paz Nájera. rotativo.com.mx

Curiel de Icaza señaló que los teatros del IMSS están concebidos junto a hospitales y escuelas con una vocación de bienestar familiar, y que las convocatorias buscan artistas con contenidos pensados para públicos amplios.

Hernández Ávila, quien representó al director general del IMSS, Zoe Robledo Aburto, afirmó que la alianza entre la institución y el sector cultural contribuye tanto a la salud física como a la mental, "a fin de contar con una sociedad más humana, sensible y solidaria".

Como producción central de la colaboración interinstitucional, el IMSS y el INBAL coprodujeron El eterno femenino, de Rosario Castellanos, adaptada por Mariana Hartasánchez y dirigida por Mahalat Sánchez.

La temporada arrancó el 5 de agosto de 2026 con la presentación de El tren Matraca en el Teatro Hidalgo "Ignacio Retes", con la presencia de la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, y la directora del INBAL, Alejandra de la Paz Nájera. rotativo.com.mx

La obra recupera uno de los textos dramáticos más representativos de Castellanos y, según la directora, establece un diálogo entre el legado de la escritora y las problemáticas contemporáneas sobre los roles de género y la construcción social de lo femenino. "Es el diálogo entre una mujer de 2026 y una mujer de los años setenta", dijo Sánchez.

El coordinador nacional de Teatro del INBAL, Luis Mario Moncada, explicó que la coproducción derivó de la búsqueda de proyectos pertinentes ante los debates ideológicos y políticos del mundo actual, y que abre "un campo de posibilidades muy interesante" entre dos instituciones con intereses sobre la cultura y la salud. Hernández Ávila describió la obra como el primer producto de un convenio orientado a recuperar la vocación teatral del IMSS.

El eterno femenino ofrecerá temporada del 28 de agosto al 11 de octubre de 2026 en el Teatro Reforma "Juan Moisés Calleja". La cartelera completa del programa puede consultarse en la página de Escenarios IMSS-Cultura.