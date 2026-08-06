Querétaro, 6 de agosto de 2026.- La Secretaría de Salud del estado fue sede del Curso-Taller Regional de Capacitación a Expertos Evaluadores de Planes y Programas de Estudio del Área de la Salud para la Emisión de Opiniones Técnico Académicas (OTA), encuentro que reunió a representantes de las Comisiones Estatales Interinstitucionales para la Formación de Recursos Humanos para la Salud de ocho entidades: Querétaro, Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí y Zacatecas.

La secretaria de Salud estatal, María Martina Pérez Rendón, inauguró el taller en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro, y señaló que la formación de profesionales de la salud representa una de las responsabilidades de mayor relevancia para las instituciones, toda vez que de ella depende que las futuras generaciones de médicas, médicos, profesionales de enfermería y demás especialistas cuenten con los conocimientos, competencias y valores necesarios para responder a las necesidades de la población.

Pérez Rendón subrayó que las Opiniones Técnico Académicas son una herramienta para verificar que los planes y programas de estudio cumplan con los criterios académicos establecidos, lo que favorece una preparación sólida del personal de salud.

De acuerdo con la funcionaria, el taller permitirá homologar criterios de evaluación entre las entidades participantes, fortalecer las capacidades técnicas de los expertos evaluadores, intercambiar experiencias entre estados y consolidar el trabajo conjunto de las comisiones estatales.

Expertos evaluadores de Querétaro, Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí y Zacatecas participaron en las jornadas de capacitación e intercambio de experiencias del taller regional. rotativo.com.mx

Magdalena Delgado Bernal, directora de Educación en Salud de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud federal, destacó que a lo largo de las dos jornadas se desarrollan actividades de capacitación e intercambio de experiencias con el propósito de fortalecer la calidad en la formación de recursos humanos.

Recalcó que el compromiso de las instituciones es preparar profesionales capaces de ofrecer atención segura y apegada a los estándares que demanda la práctica clínica.

En la ceremonia participaron también Sandra Guadalupe Moya Sánchez, directora de Enfermería y coordinadora general de la Comisión Permanente de Enfermería de la Secretaría de Salud federal; Francisco José Rivera Pesquera, subcoordinador general Médico de los Servicios de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ); Pascual Alcocer Alcocer, director general del Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro; y Mariza Patiño Aboytes, directora de Servicios de Salud.

Asistieron además el rector de la Universidad Cuauhtémoc Plantel Querétaro, Santiago Cardoso Casado; Eduardo Morales Andrade, subdirector de Enseñanza de SESEQ; Juan Francisco Ledezma Meré, director de Educación del Estado de Querétaro; y Alma Yadira Guevara Rico, jefa Estatal de Enseñanza.

El taller enmarca el trabajo de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS), organismo que en coordinación con las comisiones estatales emite las opiniones técnico académicas requeridas para que las instituciones educativas obtengan el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de la SEP en carreras del área de la salud.

Querétaro, que en meses recientes formalizó su adhesión a la estrategia HEARTS de la OPS para fortalecer la atención primaria, recibió con esto un segundo evento de alcance regional en materia de salud en lo que va del año.