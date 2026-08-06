Querétaro reúne a ocho estados para homologar evaluación de programas educativos de salud

La Secretaría de Salud estatal inauguró en el Tecnológico de Monterrey el Curso-Taller Regional de Capacitación a Expertos Evaluadores impulsado por la CIFRHS, con representantes de Querétaro, Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí y Zacatecas.

La Dirección General de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud federal participó en la inauguración del taller regional celebrado en el Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro.

La Dirección General de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud federal participó en la inauguración del taller regional celebrado en el Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 6 de agosto de 2026.- La Secretaría de Salud del estado fue sede del Curso-Taller Regional de Capacitación a Expertos Evaluadores de Planes y Programas de Estudio del Área de la Salud para la Emisión de Opiniones Técnico Académicas (OTA), encuentro que reunió a representantes de las Comisiones Estatales Interinstitucionales para la Formación de Recursos Humanos para la Salud de ocho entidades: Querétaro, Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí y Zacatecas.

La secretaria de Salud estatal, María Martina Pérez Rendón, inauguró el taller en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro, y señaló que la formación de profesionales de la salud representa una de las responsabilidades de mayor relevancia para las instituciones, toda vez que de ella depende que las futuras generaciones de médicas, médicos, profesionales de enfermería y demás especialistas cuenten con los conocimientos, competencias y valores necesarios para responder a las necesidades de la población.

Pérez Rendón subrayó que las Opiniones Técnico Académicas son una herramienta para verificar que los planes y programas de estudio cumplan con los criterios académicos establecidos, lo que favorece una preparación sólida del personal de salud.

De acuerdo con la funcionaria, el taller permitirá homologar criterios de evaluación entre las entidades participantes, fortalecer las capacidades técnicas de los expertos evaluadores, intercambiar experiencias entre estados y consolidar el trabajo conjunto de las comisiones estatales.

Expertos evaluadores de Quer\u00e9taro, Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoac\u00e1n, San Luis Potos\u00ed y Zacatecas participaron en las jornadas de capacitaci\u00f3n e intercambio de experiencias del taller regional. Expertos evaluadores de Querétaro, Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí y Zacatecas participaron en las jornadas de capacitación e intercambio de experiencias del taller regional. rotativo.com.mx

Magdalena Delgado Bernal, directora de Educación en Salud de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud federal, destacó que a lo largo de las dos jornadas se desarrollan actividades de capacitación e intercambio de experiencias con el propósito de fortalecer la calidad en la formación de recursos humanos.

Recalcó que el compromiso de las instituciones es preparar profesionales capaces de ofrecer atención segura y apegada a los estándares que demanda la práctica clínica.

En la ceremonia participaron también Sandra Guadalupe Moya Sánchez, directora de Enfermería y coordinadora general de la Comisión Permanente de Enfermería de la Secretaría de Salud federal; Francisco José Rivera Pesquera, subcoordinador general Médico de los Servicios de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ); Pascual Alcocer Alcocer, director general del Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro; y Mariza Patiño Aboytes, directora de Servicios de Salud.

Asistieron además el rector de la Universidad Cuauhtémoc Plantel Querétaro, Santiago Cardoso Casado; Eduardo Morales Andrade, subdirector de Enseñanza de SESEQ; Juan Francisco Ledezma Meré, director de Educación del Estado de Querétaro; y Alma Yadira Guevara Rico, jefa Estatal de Enseñanza.

El taller enmarca el trabajo de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS), organismo que en coordinación con las comisiones estatales emite las opiniones técnico académicas requeridas para que las instituciones educativas obtengan el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de la SEP en carreras del área de la salud.

Querétaro, que en meses recientes formalizó su adhesión a la estrategia HEARTS de la OPS para fortalecer la atención primaria, recibió con esto un segundo evento de alcance regional en materia de salud en lo que va del año.

gobierno salud sesa educacion

Reciente

El secretario de Salud David Kershenobich durante la conferencia mañanera del 7 de agosto de 2026 al descartar un brote activo de ciclosporiasis en México
México

Salud descarta brote de ciclosporiasis en México; registra 33 casos en 13 estados

El secretario David Kershenobich precisó que el parásito Cyclospora cayetanensis aparece de forma recurrente cada año en distintas regiones del mundo y que la incidencia actual no constituye una señal de alarma nacional.

Presidenta Claudia Sheinbaum anuncia el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Perú durante la conferencia mañanera del 7 de agosto de 2026
México

México y Perú restablecen relaciones diplomáticas tras traslado de Betssy Chávez

La crisis comenzó en 2025 por el asilo otorgado a la exministra de Pedro Castillo; el nuevo gobierno de Keiko Fujimori abrió el diálogo semanas atrás y entregó el salvoconducto.

Tráfico vehicular y reducción de carriles en bulevar Bernardo Quintana por las obras del Tren México-Querétaro.
Editorial

Contraflujo en Bernardo Quintana a partir del sábado 8: tres carriles al sur, dos al norte

Los carriles centrales, que habitualmente operan hacia el norte, quedarán cerrados en ese sentido y habilitados como dos carriles en dirección contraria; los laterales sur-norte permanecerán abiertos.

Técnico de Servicios Periciales de la Fiscalía de Querétaro analiza indicio forense con brocha y polvo para huella dactilar durante trabajos de campo en julio de 2026
Querétaro

Fiscalía de Querétaro emitió casi 6 mil 500 dictámenes periciales en julio de 2026

Las 25 especialidades forenses de la Fiscalía, entre ellas genética, balística y lofoscopía, participaron en el respaldo a carpetas de investigación durante el mes.