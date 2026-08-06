Jalpan de Serra celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas con encuentro gratuito de tres días

El evento coincide con el 35 aniversario del Municipio Histórico de la Sierra Gorda y la Casa de Cultura de Jalpan; la programación completa está disponible en línea.

Artesana sostiene una pieza de palma tejida con motivos geométricos en el marco del encuentro "Memoria e Identidad" por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas en Jalpan de Serra, Querétaro, agosto de 2026

El encuentro "Memoria e Identidad" busca preservar el legado de los pueblos y comunidades queretanas y garantizarles derechos, educación con pertinencia cultural y desarrollo con identidad.

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Kary García
Por Kary García Ago 06, 2026
Kary García
Soy Kary García, periodista y editora en Rotativo de Querétaro, apasionada por el periodismo digital, la fotografía y la gastronomía. Joven, entusiasta y emprendedora, disfruto innovar en la forma de informar y conectar con las audiencias a través de contenidos dinámicos y de calidad. También soy directora de Lugares.com.mx, una plataforma turística dedicada a promover los destinos y sitios más emblemáticos de Querétaro y de México. Me encanta viajar y documentar lugares icónicos, dándoles vida a través de imágenes y reseñas que inspiran y contribuyen a la promoción del turismo y la cultura nacional. Con experiencia en redacción, edición y producción multimedia, creo reportajes y artículos que combinan información veraz con un enfoque visual atractivo, buscando siempre contar historias que informen, inspiren y despierten el interés de los lectores por descubrir el mundo que nos rodea.
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Jalpan de Serra, 6 de agosto de 2026.- Danzas, música, artesanías, gastronomía y ponencias sobre preservación cultural integran la programación del encuentro "Memoria e Identidad", que se celebrará del 7 al 9 de agosto en Jalpan de Serra con acceso gratuito a todas sus actividades.

El evento se realiza en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora el próximo 9 de agosto, y coincide con el trigésimo quinto aniversario del Municipio Histórico de la Sierra Gorda y de la Casa de Cultura de la demarcación.

El objetivo declarado por los organizadores es destacar la importancia de los pueblos y comunidades queretanas, preservar su legado y garantizarles derechos, educación con pertinencia cultural y desarrollo con identidad.

Mujer con vestimenta ind\u00edgena tradicional en patio de la Sierra Gorda queretana, durante el encuentro "Memoria e Identidad" celebrado en Jalpan de Serra en agosto de 2026 Jalpan de Serra es sede del encuentro "Memoria e Identidad" del 7 al 9 de agosto, en el marco del trigésimo quinto aniversario del Municipio Histórico de la Sierra Gorda y la Casa de Cultura de la demarcación.

La programación completa puede consultarse en el portal del gobierno del estado de Querétaro, en el vínculo publicado por las autoridades municipales.

Jalpan de Serra, considerado punto de encuentro de la región huasteca por su posición en la Sierra Gorda queretana, tiene antecedentes como sede de encuentros de esta naturaleza: en 2025 albergó el Festival de la Huasteca, que reunió a 400 portadores de tradición de seis estados, y desde hace más de cinco décadas San Joaquín, municipio de la misma sierra, es escenario del Concurso Nacional de Huapango, certamen que reúne a parejas de las huastecas de Querétaro, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Tamaulipas.

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