Jalpan de Serra, 6 de agosto de 2026.- Danzas, música, artesanías, gastronomía y ponencias sobre preservación cultural integran la programación del encuentro "Memoria e Identidad", que se celebrará del 7 al 9 de agosto en Jalpan de Serra con acceso gratuito a todas sus actividades.

El evento se realiza en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora el próximo 9 de agosto, y coincide con el trigésimo quinto aniversario del Municipio Histórico de la Sierra Gorda y de la Casa de Cultura de la demarcación.

El objetivo declarado por los organizadores es destacar la importancia de los pueblos y comunidades queretanas, preservar su legado y garantizarles derechos, educación con pertinencia cultural y desarrollo con identidad.

Jalpan de Serra es sede del encuentro "Memoria e Identidad" del 7 al 9 de agosto, en el marco del trigésimo quinto aniversario del Municipio Histórico de la Sierra Gorda y la Casa de Cultura de la demarcación.

La programación completa puede consultarse en el portal del gobierno del estado de Querétaro, en el vínculo publicado por las autoridades municipales.

Jalpan de Serra, considerado punto de encuentro de la región huasteca por su posición en la Sierra Gorda queretana, tiene antecedentes como sede de encuentros de esta naturaleza: en 2025 albergó el Festival de la Huasteca, que reunió a 400 portadores de tradición de seis estados, y desde hace más de cinco décadas San Joaquín, municipio de la misma sierra, es escenario del Concurso Nacional de Huapango, certamen que reúne a parejas de las huastecas de Querétaro, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Tamaulipas.