San Joaquín, Querétaro, 13 de abril de 2026. —San Joaquín volvió a llenarse de zapateado y violín huasteco con la edición más reciente del Concurso Nacional de Baile de Huapango Huasteco, certamen que reúne a parejas de las seis regiones que integran la Huasteca mexicana —Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro— en la plaza serrana que la tradición ha bautizado como la "Catedral del Huapango".
La diputada Adriana Meza, presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado, asistió al cierre del evento y pidió consolidar al municipio como referente nacional del turismo cultural.
San Joaquín ha sido sede del Concurso Nacional de Huapango Huasteco por más de cinco décadas. rotativo.com.mx
El concurso es uno de los certámenes huastecos con mayor recorrido del país. La edición 51 del encuentro, celebrada en abril de 2022 tras dos años de pausa por la pandemia, congregó a más de 500 parejas y dejó una derrama económica estimada en 8 millones de pesos para el municipio, según la cobertura previa de Rotativo sobre la edición. La continuidad del evento ha sostenido a San Joaquín como sede de referencia para huapangueros de toda la región.
Adriana Meza señaló que la Sierra Gorda funciona como punto de encuentro de las seis huastecas durante el certamen y que esa concentración fortalece la identidad cultural queretana, además de proyectar el talento de las categorías infantil y juvenil.
La legisladora vinculó el evento con la economía local y sostuvo que el turismo cultural detona ingresos para familias que viven del comercio, hospedaje y servicios durante los días de competencia.
San Joaquín ha sido sede del Concurso Nacional de Huapango Huasteco por más de cinco décadas. rotativo.com.mx
La diputada agregó que el Poder Legislativo mantendrá políticas públicas dirigidas a consolidar al turismo como herramienta de desarrollo regional, con respeto al patrimonio cultural inmaterial del estado. No precisó programas específicos, montos de inversión ni iniciativas concretas en trámite para esta legislatura.
El boletín del Congreso del Estado no incluyó cifras de afluencia ni de derrama económica de la edición 2026 del concurso, ni el número de parejas inscritas en esta emisión. La administración municipal de San Joaquín tampoco ha publicado el balance final del evento.