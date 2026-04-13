Concurso Nacional de Huapango reúne a las seis Huastecas en San Joaquín, Querétaro

Diputada Adriana Meza coloca a la Sierra Gorda como referente nacional del turismo cultural durante el certamen.

Diputada Adriana Meza durante el Concurso Nacional de Huapango en San Joaquín, Querétaro

San Joaquín ha sido sede del Concurso Nacional de Huapango Huasteco por más de cinco décadas.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Joaquín, Querétaro, 13 de abril de 2026. —San Joaquín volvió a llenarse de zapateado y violín huasteco con la edición más reciente del Concurso Nacional de Baile de Huapango Huasteco, certamen que reúne a parejas de las seis regiones que integran la Huasteca mexicana —Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro— en la plaza serrana que la tradición ha bautizado como la "Catedral del Huapango".

La diputada Adriana Meza, presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado, asistió al cierre del evento y pidió consolidar al municipio como referente nacional del turismo cultural.

Diputada Adriana Meza durante el Concurso Nacional de Huapango en San Joaqu\u00edn, Quer\u00e9taro San Joaquín ha sido sede del Concurso Nacional de Huapango Huasteco por más de cinco décadas. rotativo.com.mx

El concurso es uno de los certámenes huastecos con mayor recorrido del país. La edición 51 del encuentro, celebrada en abril de 2022 tras dos años de pausa por la pandemia, congregó a más de 500 parejas y dejó una derrama económica estimada en 8 millones de pesos para el municipio, según la cobertura previa de Rotativo sobre la edición. La continuidad del evento ha sostenido a San Joaquín como sede de referencia para huapangueros de toda la región.

Adriana Meza señaló que la Sierra Gorda funciona como punto de encuentro de las seis huastecas durante el certamen y que esa concentración fortalece la identidad cultural queretana, además de proyectar el talento de las categorías infantil y juvenil.

La legisladora vinculó el evento con la economía local y sostuvo que el turismo cultural detona ingresos para familias que viven del comercio, hospedaje y servicios durante los días de competencia.

Diputada Adriana Meza durante el Concurso Nacional de Huapango en San Joaqu\u00edn, Quer\u00e9taro San Joaquín ha sido sede del Concurso Nacional de Huapango Huasteco por más de cinco décadas. rotativo.com.mx

La diputada agregó que el Poder Legislativo mantendrá políticas públicas dirigidas a consolidar al turismo como herramienta de desarrollo regional, con respeto al patrimonio cultural inmaterial del estado. No precisó programas específicos, montos de inversión ni iniciativas concretas en trámite para esta legislatura.

El boletín del Congreso del Estado no incluyó cifras de afluencia ni de derrama económica de la edición 2026 del concurso, ni el número de parejas inscritas en esta emisión. La administración municipal de San Joaquín tampoco ha publicado el balance final del evento.

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