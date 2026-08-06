Ciudad de México, 6 de agosto de 2026.- El Gobierno de México publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que establece el Reglamento para la Determinación y Pago de la Cuota de Garantía de No Caducidad de Derechos de Aguas Nacionales, un instrumento que otorga a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) procedimientos más claros para administrar las concesiones y asignaciones de agua en el país.

El reglamento regula un mecanismo ya previsto en la Ley de Aguas Nacionales: el pago de una cuota que permite a los titulares de derechos evitar la caducidad parcial o total de los volúmenes que no hayan sido explotados, usados o aprovechados durante dos años consecutivos.

Para acogerse a este mecanismo, los concesionarios y asignatarios deben cumplir con las condiciones y el pago establecidos en la legislación.

El decreto —publicado el 4 de agosto— define la metodología para calcular la cuota, los plazos para presentar avisos y efectuar los pagos, y el procedimiento para solicitar hasta dos prórrogas cuando existan causas que justifiquen la conservación de los derechos. También precisa los supuestos en que procederá la interrupción de la caducidad y los casos en que Conagua aplicará las disposiciones de la ley respecto de volúmenes no cubiertos.

Como parte de la modernización administrativa, el reglamento incorpora el uso de plataformas y medios electrónicos para la presentación de avisos y comprobantes de pago. La norma también establece los tiempos de respuesta de Conagua para resolver solicitudes de prórroga y atender aclaraciones cuando existan inconsistencias.

La medida tiene impacto directo en Querétaro, estado donde la Conagua tiene activos módulos de regularización de concesiones agrícolas y donde el déficit hídrico en algunos acuíferos supera los 129 millones de metros cúbicos anuales.

En 2026, ejidatarios y pequeños productores de la región enfrentaron el riesgo de perder títulos vencidos en un contexto de sobreexplotación acuífera que involucra a municipios como San Juan del Río, Pedro Escobedo, Tequisquiapan y Colón.

El decreto completo puede consultarse en el Diario Oficial de la Federación en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5795357&fecha=04/08/2026