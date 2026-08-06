Gobierno federal publica reglamento para evitar caducidad de concesiones de agua

El decreto, publicado en el DOF el 4 de agosto, define la metodología para calcular la cuota de no caducidad y permite solicitar hasta dos prórrogas.

Gota de agua formando ondas concéntricas, ilustración de la gestión de concesiones de agua nacionales en México bajo el nuevo reglamento de Conagua 2026

El nuevo reglamento federal define la metodología para calcular la cuota de garantía de no caducidad de derechos de aguas nacionales y permite solicitar hasta dos prórrogas.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 06, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 6 de agosto de 2026.- El Gobierno de México publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que establece el Reglamento para la Determinación y Pago de la Cuota de Garantía de No Caducidad de Derechos de Aguas Nacionales, un instrumento que otorga a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) procedimientos más claros para administrar las concesiones y asignaciones de agua en el país.

El reglamento regula un mecanismo ya previsto en la Ley de Aguas Nacionales: el pago de una cuota que permite a los titulares de derechos evitar la caducidad parcial o total de los volúmenes que no hayan sido explotados, usados o aprovechados durante dos años consecutivos.

Para acogerse a este mecanismo, los concesionarios y asignatarios deben cumplir con las condiciones y el pago establecidos en la legislación.

El decreto —publicado el 4 de agosto— define la metodología para calcular la cuota, los plazos para presentar avisos y efectuar los pagos, y el procedimiento para solicitar hasta dos prórrogas cuando existan causas que justifiquen la conservación de los derechos. También precisa los supuestos en que procederá la interrupción de la caducidad y los casos en que Conagua aplicará las disposiciones de la ley respecto de volúmenes no cubiertos.

Como parte de la modernización administrativa, el reglamento incorpora el uso de plataformas y medios electrónicos para la presentación de avisos y comprobantes de pago. La norma también establece los tiempos de respuesta de Conagua para resolver solicitudes de prórroga y atender aclaraciones cuando existan inconsistencias.

La medida tiene impacto directo en Querétaro, estado donde la Conagua tiene activos módulos de regularización de concesiones agrícolas y donde el déficit hídrico en algunos acuíferos supera los 129 millones de metros cúbicos anuales.

En 2026, ejidatarios y pequeños productores de la región enfrentaron el riesgo de perder títulos vencidos en un contexto de sobreexplotación acuífera que involucra a municipios como San Juan del Río, Pedro Escobedo, Tequisquiapan y Colón.

El decreto completo puede consultarse en el Diario Oficial de la Federación en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5795357&fecha=04/08/2026

conagua gobierno agua potable

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