Querétaro, 6 de agosto de 2026.- La Secretaría del Trabajo del Estado clausuró el Diplomado Virtual en Inclusión y Diversidad Laboral, iniciativa que formó a 315 personas en herramientas para promover espacios laborales más incluyentes y respetuosos de los derechos humanos, con participantes de 24 entidades federativas del país.
La secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo, encabezó la ceremonia y señaló que la inclusión laboral debe trascender el discurso para convertirse en acciones concretas que eliminen barreras y generen oportunidades reales de incorporación al mercado de trabajo.
El Diplomado Virtual en Inclusión y Diversidad Laboral, clausurado este 6 de agosto, capacitó a 315 personas de 24 entidades federativas en herramientas para promover espacios laborales incluyentes. rotativo.com.mx
"La inclusión no puede quedarse en una buena intención; tiene que convertirse en oportunidades reales. Desde la Secretaría del Trabajo trabajamos para abrir puertas, derribar barreras y demostrar que el talento no tiene límites cuando existen oportunidades", dijo San Martín Castillo durante el evento.
El diplomado, desarrollado en colaboración con ODK Inteligencia Organizacional, Ambiental y Social, tuvo una duración de 33 horas distribuidas a lo largo de más de dos meses, y contó con 23 ponentes provenientes de instituciones gubernamentales, iniciativa privada y organizaciones sociales.
El diplomado tuvo una duración de 33 horas distribuidas en más de dos meses, con 23 ponentes de instituciones gubernamentales, iniciativa privada y organizaciones sociales. rotativo.com.mx
San Martín Castillo destacó también el Distintivo Talento Sin Barreras, recientemente otorgado a 20 centros de trabajo por su compromiso con una cultura laboral incluyente.
La secretaria Liliana San Martín Castillo convocó a los 315 egresados a convertirse en agentes de cambio dentro de sus centros laborales. rotativo.com.mx
El evento reunió además al director del Centro Estatal de Empleabilidad Querétaro, Erick Iván Lugo Contreras; a la directora general de ODK, Daniela Núñez Arceo; al socio fundador de la consultoría, Oscar Javier Pérez Segura, y al jefe de Gabinete del Municipio de Querétaro, Federico de los Cobos.
La secretaria convocó a los egresados a aplicar los conocimientos adquiridos en sus centros laborales, con el argumento de que cada persona capacitada representa la posibilidad de transformar la cultura de una organización.
La Secretaría del Trabajo mantiene una estrategia de inclusión laboral que incluye incentivos fiscales a empresas que contratan personas con discapacidad, así como programas de formación para grupos de atención prioritaria.
Los 315 participantes del diplomado provinieron de 24 entidades federativas; el programa buscó formar personas capaces de eliminar barreras y generar oportunidades reales de acceso al empleo. rotativo.com.mx
En junio pasado, el área de capital humano ocupó el centro de la agenda estatal con el Congreso Internacional AERI 2026, que reunió a 460 especialistas en el Centro de Congresos. Otra de las líneas activas de la dependencia es la incorporación de jóvenes con discapacidad al mercado laboral formal, a través de convenios con instituciones educativas y empresas privadas.