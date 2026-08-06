La Secretaría del Trabajo gradúa a 315 personas en diplomado de inclusión y diversidad laboral

El diplomado virtual, desarrollado con ODK Inteligencia Organizacional, tuvo 33 horas de formación, 23 ponentes y participantes de 24 entidades federativas.

Participantes en la clausura del Diplomado Virtual en Inclusión y Diversidad Laboral de la Secretaría del Trabajo de Querétaro posan frente al banner del evento.

El Centro Estatal de Empleabilidad Querétaro participó en la organización del diplomado junto con ODK Inteligencia Organizacional y la Secretaría del Trabajo del Estado.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 6 de agosto de 2026.- La Secretaría del Trabajo del Estado clausuró el Diplomado Virtual en Inclusión y Diversidad Laboral, iniciativa que formó a 315 personas en herramientas para promover espacios laborales más incluyentes y respetuosos de los derechos humanos, con participantes de 24 entidades federativas del país.

La secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo, encabezó la ceremonia y señaló que la inclusión laboral debe trascender el discurso para convertirse en acciones concretas que eliminen barreras y generen oportunidades reales de incorporación al mercado de trabajo.

Vista general de la clausura del Diplomado Virtual en Inclusi\u00f3n y Diversidad Laboral de la Secretar\u00eda del Trabajo de Quer\u00e9taro, con m\u00e1s de 300 asistentes en el patio interior del recinto. El Diplomado Virtual en Inclusión y Diversidad Laboral, clausurado este 6 de agosto, capacitó a 315 personas de 24 entidades federativas en herramientas para promover espacios laborales incluyentes. rotativo.com.mx

"La inclusión no puede quedarse en una buena intención; tiene que convertirse en oportunidades reales. Desde la Secretaría del Trabajo trabajamos para abrir puertas, derribar barreras y demostrar que el talento no tiene límites cuando existen oportunidades", dijo San Martín Castillo durante el evento.

El diplomado, desarrollado en colaboración con ODK Inteligencia Organizacional, Ambiental y Social, tuvo una duración de 33 horas distribuidas a lo largo de más de dos meses, y contó con 23 ponentes provenientes de instituciones gubernamentales, iniciativa privada y organizaciones sociales.

Grupo de egresados del Diplomado Virtual en Inclusi\u00f3n y Diversidad Laboral posa con diploma durante la ceremonia de clausura de la Secretar\u00eda del Trabajo de Quer\u00e9taro. El diplomado tuvo una duración de 33 horas distribuidas en más de dos meses, con 23 ponentes de instituciones gubernamentales, iniciativa privada y organizaciones sociales. rotativo.com.mx

San Martín Castillo destacó también el Distintivo Talento Sin Barreras, recientemente otorgado a 20 centros de trabajo por su compromiso con una cultura laboral incluyente.

Egresados del Diplomado Virtual en Inclusi\u00f3n y Diversidad Laboral posan con diploma durante la clausura organizada por la Secretar\u00eda del Trabajo en Quer\u00e9taro. La secretaria Liliana San Martín Castillo convocó a los 315 egresados a convertirse en agentes de cambio dentro de sus centros laborales. rotativo.com.mx

El evento reunió además al director del Centro Estatal de Empleabilidad Querétaro, Erick Iván Lugo Contreras; a la directora general de ODK, Daniela Núñez Arceo; al socio fundador de la consultoría, Oscar Javier Pérez Segura, y al jefe de Gabinete del Municipio de Querétaro, Federico de los Cobos.

La secretaria convocó a los egresados a aplicar los conocimientos adquiridos en sus centros laborales, con el argumento de que cada persona capacitada representa la posibilidad de transformar la cultura de una organización.

La Secretaría del Trabajo mantiene una estrategia de inclusión laboral que incluye incentivos fiscales a empresas que contratan personas con discapacidad, así como programas de formación para grupos de atención prioritaria.

Vista a\u00e9rea desde el balc\u00f3n del recinto con los 315 egresados del Diplomado Virtual en Inclusi\u00f3n y Diversidad Laboral sosteniendo sus diplomas durante la clausura en Quer\u00e9taro. Los 315 participantes del diplomado provinieron de 24 entidades federativas; el programa buscó formar personas capaces de eliminar barreras y generar oportunidades reales de acceso al empleo. rotativo.com.mx

En junio pasado, el área de capital humano ocupó el centro de la agenda estatal con el Congreso Internacional AERI 2026, que reunió a 460 especialistas en el Centro de Congresos. Otra de las líneas activas de la dependencia es la incorporación de jóvenes con discapacidad al mercado laboral formal, a través de convenios con instituciones educativas y empresas privadas.

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