Estudiantes con discapacidad del CAM Cala se integrarán a un empleo formal en hotel de Querétaro

El acuerdo entre USEBEQ y el Hotel Holiday Inn Centro Histórico busca dar autonomía e ingresos a jóvenes de educación especial de entre 15 y 21 años.

Grupo de autoridades y representantes muestra un convenio firmado durante un evento en Querétaro.

Autoridades de la USEBEQ y representantes del Hotel Holiday Inn Centro Histórico durante la firma del convenio de inclusión laboral, en Querétaro.

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Kary García
Por Kary García Jun 23, 2026
Kary García
Soy Kary García, periodista y editora en Rotativo de Querétaro, apasionada por el periodismo digital, la fotografía y la gastronomía. Joven, entusiasta y emprendedora, disfruto innovar en la forma de informar y conectar con las audiencias a través de contenidos dinámicos y de calidad. También soy directora de Lugares.com.mx, una plataforma turística dedicada a promover los destinos y sitios más emblemáticos de Querétaro y de México. Me encanta viajar y documentar lugares icónicos, dándoles vida a través de imágenes y reseñas que inspiran y contribuyen a la promoción del turismo y la cultura nacional. Con experiencia en redacción, edición y producción multimedia, creo reportajes y artículos que combinan información veraz con un enfoque visual atractivo, buscando siempre contar historias que informen, inspiren y despierten el interés de los lectores por descubrir el mundo que nos rodea.
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Querétaro, 23 de junio de 2026.- Estudiantes con discapacidad del Centro de Atención Múltiple (CAM Cala) podrán incorporarse a un empleo formal en el Hotel Holiday Inn Centro Histórico, tras la firma de un convenio de colaboración con la Unidad de Servicios para la Educación en el Estado de Querétaro (USEBEQ).

El acuerdo busca dotar a las y los jóvenes de herramientas para insertarse en la vida laboral y desarrollar competencias socio educativas y socio adaptativas que les permitan acceder a un trabajo con autonomía personal, como parte de la política de equidad educativa del Gobierno del Estado.

Dos personas firman documentos sobre una mesa durante la firma de un convenio. Firma del convenio de colaboración entre la USEBEQ y el Hotel Holiday Inn Centro Histórico, en Querétaro. rotativo.com.mx

La coordinadora general de la USEBEQ, Irene Quintanar Mejía, expuso el objetivo del modelo durante el acto de firma.

“Acorde con la política de inclusión y equidad en educación básica del Gobierno del Estado, la finalidad es que las y los jóvenes que se capacitan se conviertan en personas productivas y aún con su discapacidad tengan la posibilidad de acceder a un recurso económico para ser autosuficientes y se integren al mundo laboral”, expresó.

Fotograf\u00eda grupal de participantes en la firma del convenio Participantes en la firma del convenio entre la USEBEQ, el CAM Cala y el Hotel Holiday Inn Centro Histórico. rotativo.com.mx

El convenio fue suscrito junto con Lilián Flores Jiménez, gerente general del Hotel Holiday Inn Centro Histórico, empresa donde se integrará a los estudiantes.

La alumna Diana Dorantes Aquino agradeció a las autoridades educativas y a los representantes de la empresa, y señaló que las prácticas laborales ayudan a las y los estudiantes a ganar confianza, responsabilidad y autonomía, además de desarrollar habilidades para la vida y el trabajo.

Fotograf\u00eda grupal de participantes en la firma del convenio Participantes en la firma del convenio entre la USEBEQ, el CAM Cala y el Hotel Holiday Inn Centro Histórico. rotativo.com.mx

El proyecto ha integrado a cerca de 100 jóvenes en empresas como hoteles, tiendas de conveniencia y cines. El CAM Cala es la única escuela de educación especial en el estado que atiende y acompaña a jóvenes de entre 15 y 21 años durante una jornada laboral completa, mediante cuadrillas y talleres como servicio de camarería, panadería y servicios en general, entre otros proyectos productivos.

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