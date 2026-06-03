San Martín inaugura el Congreso Internacional de Capital Humano AERI 2026 en Querétaro

Querétaro, 3 de junio de 2026.- La secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo, inauguró el Congreso Internacional de Capital Humano AERI 2026 en el Centro de Congresos de Querétaro, un encuentro que durante dos días reúne a especialistas nacionales e internacionales en torno a la gestión del talento.

La edición, titulada “Co-creando organizaciones ágiles con propósito”, se realiza los días 3 y 4 de junio y congrega a directivos, líderes empresariales y profesionales de recursos humanos para discutir los retos del mundo laboral frente a la transformación digital, la inteligencia artificial y el bienestar organizacional.

¿Cuándo y dónde es el Congreso de Capital Humano AERI 2026?

El congreso sesiona el 3 y 4 de junio en el Centro de Congresos de Querétaro y convoca a 460 participantes. La Secretaría del Trabajo lo organiza junto con la Asociación de Ejecutivos de Relaciones Industriales (AERI), bajo la premisa de que el desarrollo económico sostenible depende de colocar a las personas en el centro de la estrategia empresarial. La agenda combina conferencias magistrales, paneles de análisis y actividades de networking.

Durante la inauguración, San Martín Castillo vinculó el éxito de la entidad con la colaboración entre sectores.

“Los mejores resultados son consecuencia de la suma de esfuerzos entre gobierno, empresas, trabajadores, organizaciones y academia. En Querétaro entendemos que el éxito no se construye en solitario; se construye a través del diálogo, la colaboración y el compromiso compartido con el desarrollo del talento”, expresó.

La secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo, inauguró el Congreso Internacional de Capital Humano AERI 2026 en el Centro de Congresos de Querétaro. rotativo.com.mx

La funcionaria sostuvo que Querétaro se mantiene entre las entidades más dinámicas del país por la generación de empleo formal y la estabilidad laboral, factores que la administración estatal asocia con su reducción de pobreza reciente. También reconoció la trayectoria de AERI, organización que durante décadas ha trabajado en el fortalecimiento del capital humano en la región.

Talento, ética e inteligencia artificial en la agenda

El programa aborda liderazgo, cultura organizacional, ética empresarial y desarrollo del talento, además de los efectos de la inteligencia artificial sobre el empleo. San Martín Castillo adelantó que la dependencia continuará impulsando alianzas orientadas a la capacitación, la inclusión laboral y la competitividad, una línea que ha sostenido con programas laborales dirigidos a distintos sectores.

El presidente de AERI, Marco Antonio Espinosa Santiveña, señaló que el congreso se ha consolidado como un punto de encuentro para quienes impulsan la transformación de las organizaciones desde la gestión del talento, y subrayó que esta edición pone a las personas al centro de la estrategia empresarial.

La relación entre la dependencia y la asociación tiene antecedentes recientes: en 2023 ambas instancias encabezaron la premiación capital humano que reconoció prácticas de recursos humanos en empresas queretanas. La edición 2026 amplía ese trabajo hacia un foro de alcance internacional que cierra sus actividades el 4 de junio con paneles dedicados a la productividad y la competitividad organizacional.