SSPC alerta sobre riesgos de prestar cuentas bancarias para recibir o transferir dinero

La dependencia federal emite ocho recomendaciones para evitar que ciudadanos participen, aun sin saberlo, en operaciones de procedencia ilícita.

Persona sostiene un teléfono con pantalla de candado y teclado numérico frente a una laptop, ilustrando recomendaciones de seguridad financiera digital.

La SSPC advierte que prestar cuentas bancarias a terceros puede derivar en consecuencias legales, aunque se actúe de buena fe.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 04, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 4 de agosto de 2026.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió una alerta para advertir que prestar cuentas bancarias a terceros —ya sea como favor o a cambio de una remuneración— puede derivar en consecuencias legales para el titular, aunque actúe de buena fe.

De acuerdo con información proporcionada por la dependencia, los grupos delictivos utilizan cuentas de personas ajenas a sus estructuras para mover recursos de procedencia ilícita a través del sistema financiero. La estrategia consiste en fragmentar operaciones para dificultar el rastreo del dinero, involucrando a titulares que desconocen el origen de los fondos.

La SSPC, a través de su Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, identificó que una de las modalidades más frecuentes es la oferta de empleos falsos en los que la actividad principal consiste en recibir transferencias, reenviar dinero o retirar efectivo. La dependencia advierte que este tipo de vacantes deben tratarse como señal de alerta inmediata.

Entre las recomendaciones emitidas destacan: no permitir el uso de cuentas personales para operaciones de terceros; no proporcionar números de cuenta, CLABE, NIP, token ni códigos de verificación a personas no autorizadas; y no aceptar mover recursos para personas conocidas únicamente a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería o plataformas de citas.

La secretaría también instruye a activar la autenticación en dos pasos, utilizar contraseñas robustas y revisar periódicamente los movimientos registrados en las cuentas para detectar operaciones no reconocidas.

Quien considere haber sido engañado para participar en este tipo de operaciones puede presentar una denuncia ante las autoridades competentes. La dependencia pone a disposición la Ciberguía en el portal del gobierno federal para orientación adicional.

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