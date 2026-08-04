Guatemala activa alerta naranja por erupción del volcán de Fuego y evacúa comunidades

Conred ordenó evacuar dos comunidades a 35 kilómetros de Ciudad de Guatemala; carreteras cerradas y escuelas suspendidas en la zona.

Columna de lava incandescente expulsada por el cráter del volcán de Fuego durante erupción nocturna en Guatemala

El volcán de Fuego, el más activo de Centroamérica, expulsa lava y ceniza durante la erupción del 4 de agosto de 2026 que activó alerta naranja en Guatemala

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 04, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Guatemala, 4 de agosto de 2026.- Guatemala activó la alerta naranja —segundo nivel más alto de emergencia— tras una erupción del volcán de Fuego que expulsa lava, gases y grandes columnas de ceniza sobre el territorio más cercano al cráter.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) declaró la alerta de peligro a nivel nacional y ordenó la evacuación inmediata de dos comunidades situadas en las faldas del volcán, a unos 35 kilómetros de Ciudad de Guatemala. Las autoridades trasladaron a los vecinos afectados a refugios temporales.

En paralelo, el Gobierno suspendió actividades escolares en la zona de influencia y cerró la carretera que conecta el sur del país con Antigua Guatemala, ciudad colonial declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

El volcán de Fuego, de 3,763 metros de altura, es el más activo de Centroamérica y se ubica dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, zona de intensa actividad sísmica y volcánica.

Las erupciones con evacuaciones masivas se han repetido en los últimos años: en 2024 más de 500 personas fueron trasladadas a refugios tras una expulsión de gases y ceniza, mientras que en 2023 cerca de 1,200 personas debieron abandonar sus hogares. La erupción más letal de la historia reciente del volcán ocurrió en 2018, cuando flujos de lava descendieron por las laderas, arrasaron una localidad y causaron la muerte de 215 personas, con un número similar de desaparecidos.

Las autoridades informaron que emitirán nuevas actualizaciones en las próximas horas conforme evolucione la actividad eruptiva.

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