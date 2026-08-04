Guatemala, 4 de agosto de 2026.- Guatemala activó la alerta naranja —segundo nivel más alto de emergencia— tras una erupción del volcán de Fuego que expulsa lava, gases y grandes columnas de ceniza sobre el territorio más cercano al cráter.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) declaró la alerta de peligro a nivel nacional y ordenó la evacuación inmediata de dos comunidades situadas en las faldas del volcán, a unos 35 kilómetros de Ciudad de Guatemala. Las autoridades trasladaron a los vecinos afectados a refugios temporales.

En paralelo, el Gobierno suspendió actividades escolares en la zona de influencia y cerró la carretera que conecta el sur del país con Antigua Guatemala, ciudad colonial declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

El volcán de Fuego, de 3,763 metros de altura, es el más activo de Centroamérica y se ubica dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, zona de intensa actividad sísmica y volcánica.

Las erupciones con evacuaciones masivas se han repetido en los últimos años: en 2024 más de 500 personas fueron trasladadas a refugios tras una expulsión de gases y ceniza, mientras que en 2023 cerca de 1,200 personas debieron abandonar sus hogares. La erupción más letal de la historia reciente del volcán ocurrió en 2018, cuando flujos de lava descendieron por las laderas, arrasaron una localidad y causaron la muerte de 215 personas, con un número similar de desaparecidos.

Las autoridades informaron que emitirán nuevas actualizaciones en las próximas horas conforme evolucione la actividad eruptiva.