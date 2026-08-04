Rafael Márquez debuta como técnico del Tri ante Colombia el 26 de septiembre en Baltimore

La Selección Mexicana disputará cuatro partidos en suelo estadounidense como parte de su preparación rumbo a la Nations League de Concacaf en noviembre.

Rafael Márquez en su primera actividad como entrenador de la Selección Mexicana, previa a la Fecha FIFA de septiembre 2026

Rafael Márquez asumirá el mando del Tricolor Mayor en la Fecha FIFA de septiembre, con debut programado ante Colombia el 26 de septiembre en Baltimore.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 04, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 4 de agosto de 2026.- Rafael Márquez debutará como director técnico de la Selección Mexicana el próximo 26 de septiembre en Baltimore, en un partido de Fecha FIFA ante Colombia.

Será el primer compromiso oficial del exdefensa del Barcelona al frente del Tricolor Mayor, luego de asumir el cargo tras el cierre del ciclo de Javier Aguirre con el Mundial 2026.

La Federación Mexicana de Futbol anunció una agenda de cuatro partidos para las ventanas de septiembre y octubre, todos en territorio estadounidense.

Además del duelo inaugural ante Colombia, México se medirá a Perú el 29 de septiembre en Nueva Jersey y cerrará esa primera ventana ante Chile en Los Ángeles, California, aunque este último compromiso aún está pendiente de formalización entre ambas federaciones, de acuerdo con la información disponible.

Los tres rivales corresponden a selecciones de la Conmebol. Márquez no puede convocar a los jugadores de la Concacaf en esas fechas porque sus selecciones tienen compromisos con su propia confederación, lo que explica la agenda sudamericana como contraprogramación.

El 3 de octubre, la Selección Mexicana cerrará la ventana FIFA con un partido ante Estados Unidos en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona. El duelo forma parte del tour que tiene la selección anfitriona del pasado Mundial en su territorio, en el que también recibirá a Perú, Chile y Canadá.

Mauricio Pochettino, quien renovó su contrato con US Soccer hasta 2030, declaró que el objetivo es que sus jugadores compitan con la mentalidad de que cada partido es decisivo. El técnico argentino llegó a la federación estadounidense en 2024 y acumula un balance de 17 victorias, 12 derrotas y 2 empates.

Para Márquez, los cuatro compromisos de la Fecha FIFA servirán para conocer a sus jugadores y construir el bloque con el que México buscará resultados en la Nations League de Concacaf, que se disputará en noviembre.

De acuerdo con las expectativas alrededor del torneo, se espera que la selección mexicana vuelva a jugar en territorio nacional en esa competencia.

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