Querétaro, 4 de agosto de 2026.- Un centenar de artesanos y artesanas de los 18 municipios del estado presentarán este sábado 9 de agosto su trabajo en la vigésimo tercera edición del Bazar Artesanal Ar Tai, que tendrá lugar en el Centro de las Artes de Querétaro (CEART), ubicado en José María Arteaga 89, en el Centro Histórico de la capital.
El evento, organizado por la Secretaría de Cultura del Estado (SECULT), reunirá manualidades, artesanías, talleres y gastronomía de la cocina tradicional queretana, además de un cartel de presentaciones artísticas para toda la familia. La entrada es libre y el bazar estará abierto de las 10:00 a las 19:00 horas.
Entre la oferta del Bazar Ar Tai figuran piezas en piel, cerámica y textiles elaboradas por artesanos de los 18 municipios de Querétaro que participan en la edición 23 del encuentro. rotativo.com.mx
La preservación del patrimonio material e inmaterial de Querétaro es el eje del encuentro, bajo la premisa de que el conocimiento de la propia cultura es condición para su permanencia, de acuerdo con los organizadores.
El Bazar Ar Tai es la plataforma de comercialización y difusión artesanal más recurrente que impulsa SECULT en el estado; en ediciones anteriores, como el segundo bazar de 2024, el encuentro reunió a artesanos y artesanas con piezas representativas de los municipios participantes.
El Bazar Ar Tai reúne manualidades, artesanías y plantas de productores de los 18 municipios de Querétaro; la edición 23 se realizará este sábado con entrada libre en el CEART. rotativo.com.mx
La oferta del sábado incluirá piezas en cerámica, cuero, textiles y artículos de cocina, entre otros oficios tradicionales que forman parte del patrimonio intangible de la entidad. El CEART ha sido sede recurrente del evento, que en sus ediciones navideñas ha convocado a más de 130 expositores, según versiones anteriores de la actividad.