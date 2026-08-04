Un centenar de artesanos de los 18 municipios se dan cita este sábado en el Bazar Ar Tai del CEART

La vigésimo tercera edición del Bazar Artesanal Ar Tai busca preservar el patrimonio material e inmaterial del estado con entrada gratuita para toda la familia.

Visitantes exploran puestos de artesanías y plantas en el Bazar Ar Tai en el CEART de Querétaro

El Bazar Ar Tai reúne manualidades, artesanías y plantas de productores de los 18 municipios de Querétaro; la edición 23 se realizará este sábado con entrada libre en el CEART.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 4 de agosto de 2026.- Un centenar de artesanos y artesanas de los 18 municipios del estado presentarán este sábado 9 de agosto su trabajo en la vigésimo tercera edición del Bazar Artesanal Ar Tai, que tendrá lugar en el Centro de las Artes de Querétaro (CEART), ubicado en José María Arteaga 89, en el Centro Histórico de la capital.

El evento, organizado por la Secretaría de Cultura del Estado (SECULT), reunirá manualidades, artesanías, talleres y gastronomía de la cocina tradicional queretana, además de un cartel de presentaciones artísticas para toda la familia. La entrada es libre y el bazar estará abierto de las 10:00 a las 19:00 horas.

Carteras y monederos de piel artesanal en el Bazar Artesanal Ar Tai en el CEART de Quer\u00e9taro Entre la oferta del Bazar Ar Tai figuran piezas en piel, cerámica y textiles elaboradas por artesanos de los 18 municipios de Querétaro que participan en la edición 23 del encuentro. rotativo.com.mx

La preservación del patrimonio material e inmaterial de Querétaro es el eje del encuentro, bajo la premisa de que el conocimiento de la propia cultura es condición para su permanencia, de acuerdo con los organizadores.

El Bazar Ar Tai es la plataforma de comercialización y difusión artesanal más recurrente que impulsa SECULT en el estado; en ediciones anteriores, como el segundo bazar de 2024, el encuentro reunió a artesanos y artesanas con piezas representativas de los municipios participantes.

Visitantes exploran puestos de artesan\u00edas y plantas en el Bazar Ar Tai en el CEART de Quer\u00e9taro El Bazar Ar Tai reúne manualidades, artesanías y plantas de productores de los 18 municipios de Querétaro; la edición 23 se realizará este sábado con entrada libre en el CEART. rotativo.com.mx

La oferta del sábado incluirá piezas en cerámica, cuero, textiles y artículos de cocina, entre otros oficios tradicionales que forman parte del patrimonio intangible de la entidad. El CEART ha sido sede recurrente del evento, que en sus ediciones navideñas ha convocado a más de 130 expositores, según versiones anteriores de la actividad.

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