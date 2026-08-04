Conagua rehabilita red de agua potable en Ezequiel Montes con inversión de 420 mil pesos

El Gobierno de México aporta 40% del costo total a través del programa Proagua; el municipio cubre el 60% restante.

Calle adoquinada en estado deteriorado en Ezequiel Montes donde Conagua rehabilita la red de agua potable en la calle Agapito Pozo

La rehabilitación abarca 280 metros lineales de tubería secundaria en la calle Agapito Pozo, en la cabecera municipal de Ezequiel Montes.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Ezequiel Montes, 4 de agosto de 2026.- La Comisión Nacional del Agua arrancó en la cabecera municipal de Ezequiel Montes la rehabilitación de la red de agua potable en la calle Agapito Pozo, con una inversión total de 420 mil pesos que beneficiará directamente a cerca de 200 habitantes del sector.

La obra consiste en la rehabilitación de 280 metros lineales de tubería secundaria en esa red, con el propósito de mejorar la conducción y distribución del servicio.

De los 420 mil pesos de inversión total, 168 mil pesos —equivalentes al 40 por ciento— corresponden a aportación federal a través del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Proagua). Los 252 mil pesos restantes, que representan el 60 por ciento, son aportación del gobierno municipal.

La intervención se produce en un municipio con antecedentes documentados de presión sobre su servicio hídrico: en marzo pasado, habitantes de Ezequiel Montes reportaron interrupciones en el suministro de agua potable, situación que el gobernador Mauricio Kuri González señaló que revisaría con la Comisión Estatal de Aguas.

El programa Proagua financia obras de infraestructura hídrica en municipios del país para ampliar o rehabilitar redes de agua potable, drenaje y plantas de tratamiento. En Querétaro, el instrumento ya ha respaldado trabajos similares en otros municipios, como la rehabilitación de infraestructura hidráulica en San Juan del Río ejecutada a principios de este año.

gobierno conagua infraestructura

Reciente

Diputado Enrique Correa Sada sostiene la iniciativa de la Ley Antigandallas en estacionamientos ante la LXI Legislatura de Querétaro
Legislatura

Diputado Enrique Correa propone ley para sancionar uso indebido de cajones preferentes en estacionamientos de Querétaro

La iniciativa reforma la Ley de Estacionamientos del Estado para facultar a autoridades municipales y de seguridad a inspeccionar estos espacios, incluso en propiedad privada.

217 paquetes de cocaína asegurados en doble fondo de camioneta en Tlalpan, Ciudad de México
Seguridad

Aseguran 217 kilos de cocaína ocultos en doble fondo de camioneta en Tlalpan

La SSPC, la FGR y la SSC capitalina detuvieron al conductor en el kilómetro 5+400 de la carretera México-Cuernavaca tras detectar maniobras irregulares de conducción.

Persona sostiene un teléfono con pantalla de candado y teclado numérico frente a una laptop, ilustrando recomendaciones de seguridad financiera digital.
México

SSPC alerta sobre riesgos de prestar cuentas bancarias para recibir o transferir dinero

La dependencia federal emite ocho recomendaciones para evitar que ciudadanos participen, aun sin saberlo, en operaciones de procedencia ilícita.

Autoridades navales, militares y civiles realizan el corte de listón inaugural de EXPOMAR 2026 en el Parque Cho Ndobá de Oaxaca
México

Marina inaugura EXPOMAR 2026 en Oaxaca con 32 stands y proceso de contratación naval

La muestra incluye unidades aéreas y terrestres exhibidas, y por primera vez permite al público iniciar el proceso de contratación naval en el mismo evento.