Ezequiel Montes, 4 de agosto de 2026.- La Comisión Nacional del Agua arrancó en la cabecera municipal de Ezequiel Montes la rehabilitación de la red de agua potable en la calle Agapito Pozo, con una inversión total de 420 mil pesos que beneficiará directamente a cerca de 200 habitantes del sector.
La obra consiste en la rehabilitación de 280 metros lineales de tubería secundaria en esa red, con el propósito de mejorar la conducción y distribución del servicio.
De los 420 mil pesos de inversión total, 168 mil pesos —equivalentes al 40 por ciento— corresponden a aportación federal a través del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Proagua). Los 252 mil pesos restantes, que representan el 60 por ciento, son aportación del gobierno municipal.
La intervención se produce en un municipio con antecedentes documentados de presión sobre su servicio hídrico: en marzo pasado, habitantes de Ezequiel Montes reportaron interrupciones en el suministro de agua potable, situación que el gobernador Mauricio Kuri González señaló que revisaría con la Comisión Estatal de Aguas.
El programa Proagua financia obras de infraestructura hídrica en municipios del país para ampliar o rehabilitar redes de agua potable, drenaje y plantas de tratamiento. En Querétaro, el instrumento ya ha respaldado trabajos similares en otros municipios, como la rehabilitación de infraestructura hidráulica en San Juan del Río ejecutada a principios de este año.