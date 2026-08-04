Querétaro, 4 de agosto de 2026.- Treinta y un técnicos en mantenimiento aeronáutico egresados del CONALEP Plantel Aeronáutico recibieron su licencia durante una ceremonia encabezada por el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero, quien señaló que la industria aeroespacial se ha convertido en una historia de éxito para el estado al consolidar la presencia de empresas de clase mundial que han encontrado en Querétaro el talento que requieren.

"Hoy no están recibiendo únicamente un documento, obtienen la llave para abrir la puerta de una de las industrias más apasionantes y con mayor crecimiento en el mundo; antes de cada despegue, hay decenas de personas que hicieron posible que ese vuelo fuera seguro, personas que revisaron un motor, un sistema electrónico, un fuselaje o cada detalle técnico, esas personas son ustedes y eso debe llenarlos de orgullo", dijo Del Prete Tercero.

El funcionario reconoció al CONALEP, a sus docentes y a las empresas que sostienen el modelo de formación dual, que ha permitido que cientos de estudiantes se integren a compañías líderes del sector desde hace más de una década.

Destacó que la empresa TechOps ha confiado en el talento de los jóvenes que recibieron sus licencias para desarrollar sus capacidades en el ámbito aeronáutico.

El secretario de SEDESU, Marco Antonio Del Prete Tercero, entregó constancias a los 31 nuevos técnicos en mantenimiento aeronáutico en la ceremonia celebrada en Querétaro. rotativo.com.mx

El director general del CONALEP Querétaro, José Carlos Arredondo Velázquez, indicó que la industria aeroespacial de la entidad es de clase mundial, lo que ha llevado a empresas como TechOps a depositar su confianza en la formación que ofrece el plantel.

Desde 2011, el CONALEP Plantel Aeronáutico se ha consolidado como una institución estratégica en la formación de talento para el sector aeronáutico y aeroespacial del estado.

A lo largo de ese tiempo, el plantel ha desarrollado técnicos en tres especialidades: Mantenimiento en Motores y Planeadores Clase I, Laministería y Recubrimiento de Aeronaves Clase II, y Sistemas Electrónicos de Aviación Clase II.

El acuerdo entre TechOps México, el CONALEP y la SEDESU para la certificación de egresados del plantel fue formalizado en mayo de este año, cuando las partes acordaron impulsar la capacitación técnica especializada en las mismas tres áreas de mantenimiento aeronáutico para un universo de 152 estudiantes próximos a egresar.

Del Prete Tercero enfatizó ante los nuevos técnicos que la licencia no representa el fin de un proceso sino el inicio de una obligación: "los mejores técnicos son quienes todos los días tienen la humildad de seguir preparándose, porque el talento queretano ya compite con los mejores del planeta y ustedes forman parte de esa historia".