31 técnicos del CONALEP Aeronáutico reciben licencia para el mantenimiento de aeronaves en Querétaro

El plantel opera desde 2011 y sus egresados se integran a empresas como TechOps, que confía en el talento formado en el estado.

Egresados del CONALEP Plantel Aeronáutico de Querétaro posan con sus constancias en el auditorio durante la ceremonia de entrega de licencias de agosto de 2026.

Decenas de egresados del CONALEP Plantel Aeronáutico de Querétaro recibieron sus reconocimientos durante la ceremonia de entrega de licencias encabezada por la SEDESU en agosto de 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 4 de agosto de 2026.- Treinta y un técnicos en mantenimiento aeronáutico egresados del CONALEP Plantel Aeronáutico recibieron su licencia durante una ceremonia encabezada por el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero, quien señaló que la industria aeroespacial se ha convertido en una historia de éxito para el estado al consolidar la presencia de empresas de clase mundial que han encontrado en Querétaro el talento que requieren.

"Hoy no están recibiendo únicamente un documento, obtienen la llave para abrir la puerta de una de las industrias más apasionantes y con mayor crecimiento en el mundo; antes de cada despegue, hay decenas de personas que hicieron posible que ese vuelo fuera seguro, personas que revisaron un motor, un sistema electrónico, un fuselaje o cada detalle técnico, esas personas son ustedes y eso debe llenarlos de orgullo", dijo Del Prete Tercero.

El funcionario reconoció al CONALEP, a sus docentes y a las empresas que sostienen el modelo de formación dual, que ha permitido que cientos de estudiantes se integren a compañías líderes del sector desde hace más de una década.

Destacó que la empresa TechOps ha confiado en el talento de los jóvenes que recibieron sus licencias para desarrollar sus capacidades en el ámbito aeronáutico.

El titular de la SEDESU, Marco Antonio Del Prete Tercero, entrega una constancia a un egresado del CONALEP Aeron\u00e1utico durante la ceremonia de licencias en Quer\u00e9taro. El secretario de SEDESU, Marco Antonio Del Prete Tercero, entregó constancias a los 31 nuevos técnicos en mantenimiento aeronáutico en la ceremonia celebrada en Querétaro. rotativo.com.mx

El director general del CONALEP Querétaro, José Carlos Arredondo Velázquez, indicó que la industria aeroespacial de la entidad es de clase mundial, lo que ha llevado a empresas como TechOps a depositar su confianza en la formación que ofrece el plantel.

Desde 2011, el CONALEP Plantel Aeronáutico se ha consolidado como una institución estratégica en la formación de talento para el sector aeronáutico y aeroespacial del estado.

A lo largo de ese tiempo, el plantel ha desarrollado técnicos en tres especialidades: Mantenimiento en Motores y Planeadores Clase I, Laministería y Recubrimiento de Aeronaves Clase II, y Sistemas Electrónicos de Aviación Clase II.

El acuerdo entre TechOps México, el CONALEP y la SEDESU para la certificación de egresados del plantel fue formalizado en mayo de este año, cuando las partes acordaron impulsar la capacitación técnica especializada en las mismas tres áreas de mantenimiento aeronáutico para un universo de 152 estudiantes próximos a egresar.

Del Prete Tercero enfatizó ante los nuevos técnicos que la licencia no representa el fin de un proceso sino el inicio de una obligación: "los mejores técnicos son quienes todos los días tienen la humildad de seguir preparándose, porque el talento queretano ya compite con los mejores del planeta y ustedes forman parte de esa historia".

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