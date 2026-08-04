Aseguran 217 kilos de cocaína ocultos en doble fondo de camioneta en Tlalpan

La SSPC, la FGR y la SSC capitalina detuvieron al conductor en el kilómetro 5+400 de la carretera México-Cuernavaca tras detectar maniobras irregulares de conducción.

217 paquetes de cocaína asegurados en doble fondo de camioneta en Tlalpan, Ciudad de México

La SSPC, la FGR y la SSC capitalina presentaron los 217 paquetes de cocaína extraídos del doble fondo del vehículo.

SSPC
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 04, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Ciudad de México, 4 de agosto de 2026.- Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre de 38 años que transportaba 217 kilos de cocaína ocultos en un doble fondo construido en el área de carga de una camioneta, en la alcaldía Tlalpan.

El dispositivo de seguridad operó sobre la carretera México-Cuernavaca. A la altura del kilómetro 5+400, los agentes detectaron al conductor realizando cambios constantes e intempestivos de carril y le marcaron el alto.

La revisión del vehículo reveló modificaciones en la carrocería y la parte trasera de la unidad: en el compartimento oculto fueron localizados 217 paquetes con cocaína, de acuerdo con información proporcionada por las autoridades.

El detenido fue informado de sus derechos y puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica. La FGR continuará con las investigaciones del caso.

El Gabinete de Seguridad atribuyó el resultado al trabajo coordinado entre dependencias federales y locales en labores de vigilancia e inspección en carreteras del país, en el marco del combate al tráfico de drogas.

Operativos similares del Gabinete de Seguridad han derivado en la detención de estructuras del narcotráfico en la capital del país; en algunos casos los vehículos han transportado además otras sustancias en compartimentos ocultos.

seguridad sucesos criminalidad cdmx

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