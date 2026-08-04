Aseguran 217 kilos de cocaína ocultos en doble fondo de camioneta en Tlalpan

Ciudad de México, 4 de agosto de 2026.- Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre de 38 años que transportaba 217 kilos de cocaína ocultos en un doble fondo construido en el área de carga de una camioneta, en la alcaldía Tlalpan.

El dispositivo de seguridad operó sobre la carretera México-Cuernavaca. A la altura del kilómetro 5+400, los agentes detectaron al conductor realizando cambios constantes e intempestivos de carril y le marcaron el alto.

La revisión del vehículo reveló modificaciones en la carrocería y la parte trasera de la unidad: en el compartimento oculto fueron localizados 217 paquetes con cocaína, de acuerdo con información proporcionada por las autoridades.

El detenido fue informado de sus derechos y puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica. La FGR continuará con las investigaciones del caso.

El Gabinete de Seguridad atribuyó el resultado al trabajo coordinado entre dependencias federales y locales en labores de vigilancia e inspección en carreteras del país, en el marco del combate al tráfico de drogas.