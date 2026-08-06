Cuatro artistas exploran lo surrealista de México en exposición colectiva gratuita en Querétaro

La muestra propone que lo extraordinario habita en la cotidianidad, el fervor religioso y las tradiciones, con entrada libre en la colonia Villas del Sur.

Ilustración digital con figuras prehispánicas, maíz y fogón que forma parte de la exposición colectiva México Surrealista en el CAE de Querétaro

La muestra colectiva "México Surrealista" reúne obra de cuatro artistas en el CAE de la Secretaría de Cultura del estado, con entrada libre hasta el 28 de agosto.

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Kary García
Por Kary García Ago 06, 2026
Kary García
Soy Kary García, periodista y editora en Rotativo de Querétaro, apasionada por el periodismo digital, la fotografía y la gastronomía. Joven, entusiasta y emprendedora, disfruto innovar en la forma de informar y conectar con las audiencias a través de contenidos dinámicos y de calidad. También soy directora de Lugares.com.mx, una plataforma turística dedicada a promover los destinos y sitios más emblemáticos de Querétaro y de México. Me encanta viajar y documentar lugares icónicos, dándoles vida a través de imágenes y reseñas que inspiran y contribuyen a la promoción del turismo y la cultura nacional. Con experiencia en redacción, edición y producción multimedia, creo reportajes y artículos que combinan información veraz con un enfoque visual atractivo, buscando siempre contar historias que informen, inspiren y despierten el interés de los lectores por descubrir el mundo que nos rodea.
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Querétaro, 7 de agosto de 2026.- Cuatro artistas exploran las capas invisibles de la identidad nacional en la exposición colectiva "México Surrealista", que este viernes abre sus puertas en el Centro de Arte Emergente (CAE) de la Secretaría de Cultura del estado y permanecerá disponible hasta el 28 de agosto con entrada libre.

La muestra sostiene que lo surrealista no es una abstracción ajena, sino un elemento intrínseco de la realidad mexicana, presente en la cotidianidad, el fervor religioso y el tejido vivo de las costumbres. A través de una amalgama de lenguajes visuales, el colectivo propone un diálogo entre tradición y contemporaneidad donde lo extraordinario ocurre en los rincones más cotidianos.

Las piezas exhibidas incluyen ilustración digital y pintura, con referencias directas a simbolismos prehispánicos, figuras de la cultura popular, mariposas monarca y el mundo de los muertos. La propuesta visual es diversa: desde composiciones de paleta saturada con deidades mesoamericanas y elementos del campo mexicano, hasta pinturas de técnica expresionista que reinterpretan iconografías de la muerte.

El Centro de Arte Emergente se ubica en la calle Gonzalo Río Arronte, sin número, en la colonia Villas del Sur, en la capital queretana. El horario de visita no fue precisado en la convocatoria de la dependencia.

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