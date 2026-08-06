Querétaro, 7 de agosto de 2026.- Cuatro artistas exploran las capas invisibles de la identidad nacional en la exposición colectiva "México Surrealista", que este viernes abre sus puertas en el Centro de Arte Emergente (CAE) de la Secretaría de Cultura del estado y permanecerá disponible hasta el 28 de agosto con entrada libre.

La muestra sostiene que lo surrealista no es una abstracción ajena, sino un elemento intrínseco de la realidad mexicana, presente en la cotidianidad, el fervor religioso y el tejido vivo de las costumbres. A través de una amalgama de lenguajes visuales, el colectivo propone un diálogo entre tradición y contemporaneidad donde lo extraordinario ocurre en los rincones más cotidianos.

Las piezas exhibidas incluyen ilustración digital y pintura, con referencias directas a simbolismos prehispánicos, figuras de la cultura popular, mariposas monarca y el mundo de los muertos. La propuesta visual es diversa: desde composiciones de paleta saturada con deidades mesoamericanas y elementos del campo mexicano, hasta pinturas de técnica expresionista que reinterpretan iconografías de la muerte.

El Centro de Arte Emergente se ubica en la calle Gonzalo Río Arronte, sin número, en la colonia Villas del Sur, en la capital queretana. El horario de visita no fue precisado en la convocatoria de la dependencia.