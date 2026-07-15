Kuri entrega reconocimientos a 63 internos por programa de salud mental y adicciones

El CECA aplicó la prueba ASSIST de la OMS para detectar riesgo de consumo y canalizar a intervención.

El gobernador Mauricio Kuri González durante su mensaje en la entrega de reconocimientos de salud mental y prevención de adicciones en Querétaro
El gobernador Mauricio Kuri González durante su mensaje en el evento realizado en Querétaro, el 15 de julio de 2026
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 15, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, Querétaro, 15 de julio de 2026.- El gobernador Mauricio Kuri González encabezó la entrega de reconocimientos del Servicio de Psicoeducación Grupal en Salud Mental y Prevención de Adicciones a 63 personas privadas de la libertad próximas a obtener su liberación, en un evento que reunió a titulares del Sistema Penitenciario y del Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA).

El programa, vigente desde 2025, aplica una prueba de tamizaje elaborada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para determinar el riesgo de consumo de sustancias y canalizar a las personas hacia intervenciones médicas o terapéuticas. El comisionado estatal Contra las Adicciones, Sebastián Granados Ponce, distinguió durante el evento a quienes, mediante la prueba ASSIST, mostraron ausencia de consumo de sustancias ilícitas.

Entrega de reconocimiento a una persona privada de la libertad durante el evento del CECA y el Sistema Penitenciario en Quer\u00e9taro Uno de los participantes recibe su reconocimiento durante la ceremonia realizada en Querétaro rotativo.com.mx

Kuri González instruyó a su equipo elaborar, con base en estándares internacionales, una herramienta específica para aplicar este tamizaje a todas las personas al momento de obtener su libertad, con el propósito de identificar riesgos de reincidencia en el consumo de sustancias.

"En Querétaro no buscamos una revancha social, buscamos de verdad una reinserción social, porque Querétaro es distinto y distinguible", señaló el mandatario estatal durante su mensaje.

El comisionado estatal del Sistema Penitenciario, Gustavo López Acosta, indicó que cuando la evaluación psicológica de ingreso identifica antecedentes de consumo o factores de riesgo, las personas son incorporadas a un plan de intervención en coordinación interinstitucional, que se suma a tratamientos individuales, talleres de manejo de emociones y desarrollo de habilidades para la vida.

Personal del Sistema Penitenciario de Quer\u00e9taro durante la ceremonia de entrega de reconocimientos Vista general de los asistentes durante el evento en Querétaro rotativo.com.mx

Granados Ponce señaló que el propósito del programa es crear oportunidades para quienes "mostraron un esfuerzo constante por mejorar y cambiar sus vidas", y agradeció el trabajo de la jefa de Prevención del CECA, Gabriela Jiménez Botello.

A nombre de las personas reconocidas, un participante identificado como Ismael agradeció el acompañamiento del área de psicología y señaló que su compromiso es "seguir preparándome, seguir creciendo y demostrar que una segunda oportunidad sí puede dar buenos resultados".

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