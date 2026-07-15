Querétaro, Querétaro, 15 de julio de 2026.- El gobernador Mauricio Kuri González encabezó la entrega de reconocimientos del Servicio de Psicoeducación Grupal en Salud Mental y Prevención de Adicciones a 63 personas privadas de la libertad próximas a obtener su liberación, en un evento que reunió a titulares del Sistema Penitenciario y del Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA).
El programa, vigente desde 2025, aplica una prueba de tamizaje elaborada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para determinar el riesgo de consumo de sustancias y canalizar a las personas hacia intervenciones médicas o terapéuticas. El comisionado estatal Contra las Adicciones, Sebastián Granados Ponce, distinguió durante el evento a quienes, mediante la prueba ASSIST, mostraron ausencia de consumo de sustancias ilícitas.
Uno de los participantes recibe su reconocimiento durante la ceremonia realizada en Querétaro rotativo.com.mx
Kuri González instruyó a su equipo elaborar, con base en estándares internacionales, una herramienta específica para aplicar este tamizaje a todas las personas al momento de obtener su libertad, con el propósito de identificar riesgos de reincidencia en el consumo de sustancias.
"En Querétaro no buscamos una revancha social, buscamos de verdad una reinserción social, porque Querétaro es distinto y distinguible", señaló el mandatario estatal durante su mensaje.
El comisionado estatal del Sistema Penitenciario, Gustavo López Acosta, indicó que cuando la evaluación psicológica de ingreso identifica antecedentes de consumo o factores de riesgo, las personas son incorporadas a un plan de intervención en coordinación interinstitucional, que se suma a tratamientos individuales, talleres de manejo de emociones y desarrollo de habilidades para la vida.
Vista general de los asistentes durante el evento en Querétaro rotativo.com.mx
Granados Ponce señaló que el propósito del programa es crear oportunidades para quienes "mostraron un esfuerzo constante por mejorar y cambiar sus vidas", y agradeció el trabajo de la jefa de Prevención del CECA, Gabriela Jiménez Botello.
A nombre de las personas reconocidas, un participante identificado como Ismael agradeció el acompañamiento del área de psicología y señaló que su compromiso es "seguir preparándome, seguir creciendo y demostrar que una segunda oportunidad sí puede dar buenos resultados".