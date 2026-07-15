Detienen a 11 policías en Veracruz por presunta desaparición forzada

Los elementos son señalados por su presunta participación en un caso de desaparición forzada, de acuerdo con la información disponible.

Veracruz, entidad donde fueron detenidos 11 policías por un caso de desaparición forzada

Veracruz, donde 11 policías fueron detenidos por su presunta participación en un caso de desaparición forzada.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 15, 2026
Mariana Torres García

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Veracruz, 145 de julio de 2026.- Once policías de Veracruz fueron detenidos por su presunta participación en un caso de desaparición forzada, de acuerdo con lo reportado por Lado.mx.

Al tratarse de una detención y no de una sentencia firme, la responsabilidad de los elementos sobre el caso que se les atribuye está aún por resolverse en el proceso correspondiente.

Con la información disponible no se ha precisado la corporación a la que pertenecían los uniformados, el municipio donde ocurrieron los hechos ni la identidad de la persona o personas desaparecidas, cuya identidad se mantiene protegida conforme al tratamiento editorial de este tipo de casos.

No se cuenta, hasta el momento, con un pronunciamiento oficial completo de la Fiscalía de Veracruz sobre el estado procesal de los 11 detenidos.

Veracruz ha registrado otros casos recientes con policías señalados: en junio, seis personas fueron detenidas, entre ellas cuatro elementos municipales, por el caso de Roxana Guzmán en Veracruz; en enero de 2025, un hombre buscado por desaparición forzada en Veracruz fue capturado en Querétaro.

seguridad sucesos criminalidad veracruz

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