USEBEQ certifica a 228 maestros de inglés en escuelas públicas de Querétaro

El programa se suma a la estrategia "Aquí Contigo" que llevará clases de inglés a 5,900 alumnos de 65 escuelas públicas el próximo ciclo.

Autoridades educativas encabezan, ante estudiantes, el evento de certificación de maestros de inglés en Querétaro, con la proyección "English Junior Program" de fondo.

Autoridades de la USEBEQ y de la Escuela Normal del Estado "Andrés Balvanera" encabezaron el evento en el que se dio a conocer la certificación de 228 maestros de inglés en escuelas públicas de Querétaro, realizado ante un grupo de estudiantes.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 15, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 15 de julio de 2026.- La Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) certificó a 228 maestras y maestros de escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria en el dominio del idioma inglés, dentro de una estrategia para ampliar el uso práctico del segundo idioma durante la jornada escolar.

La evaluación, aplicada con el apoyo de la Escuela Normal del Estado "Andrés Balvanera", midió cuatro habilidades: listening, reading, speaking y writing. De acuerdo con la USEBEQ, la mayoría de los docentes alcanzó el nivel B2 y un grupo adicional llegó a C1, el nivel más alto considerado en la evaluación, equivalente a un dominio avanzado del idioma.

La certificación se suma al programa "Aquí Contigo, avanzando con el idioma inglés", que en conjunto beneficiará a 5,900 estudiantes de 65 planteles públicos de la entidad. A partir del próximo ciclo escolar, esos alumnos podrán cursar materias como educación física o español impartidas en inglés.

La coordinadora general de la USEBEQ, Irene Quintanar Mejía, señaló que el nuevo modelo de enseñanza del idioma representa una oportunidad estratégica para la educación integral de las y los alumnos, al otorgarles "nuevas herramientas, habilidades y conocimientos para que lleguen mejor preparados y sean más competitivos en este mundo global".

La funcionaria pidió a los maestros acompañar el proceso: "Con el acompañamiento y el apoyo de todos ustedes maestras y maestros, los invito a que motivemos a nuestros niños, niñas y adolescentes a soñar en grande; convirtamos a Querétaro en un estado bilingüe, lleno de oportunidades para el futuro de nuestras hijas e hijos", dijo.

La certificación docente se integra a un esquema más amplio de enseñanza de inglés en las aulas que USEBEQ impulsa en distintos municipios del estado.

LO QUE DEBES SABER

  • "Aquí Contigo" ya operaba en Querétaro como programa de atención directa a la ciudadanía antes de sumar este componente de inglés escolar.
  • La certificación busca que los maestros impartan el idioma de forma práctica durante la jornada regular, no solo como materia aislada.
  • El próximo ciclo escolar, 5,900 alumnos de 65 planteles cursarán materias como educación física o español en inglés.
  • Participan la USEBEQ y la Escuela Normal del Estado "Andrés Balvanera".

EN CIFRAS

  • 228 maestras y maestros certificados en inglés
  • 4 habilidades evaluadas: listening, reading, speaking y writing
  • B2 y C1: niveles de dominio alcanzados
  • 5,900 estudiantes beneficiados
  • 65 planteles públicos incluidos
usebeq gobierno educacion sep

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