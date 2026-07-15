Querétaro, 15 de julio de 2026.- La Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) certificó a 228 maestras y maestros de escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria en el dominio del idioma inglés, dentro de una estrategia para ampliar el uso práctico del segundo idioma durante la jornada escolar.
La evaluación, aplicada con el apoyo de la Escuela Normal del Estado "Andrés Balvanera", midió cuatro habilidades: listening, reading, speaking y writing. De acuerdo con la USEBEQ, la mayoría de los docentes alcanzó el nivel B2 y un grupo adicional llegó a C1, el nivel más alto considerado en la evaluación, equivalente a un dominio avanzado del idioma.
La certificación se suma al programa "Aquí Contigo, avanzando con el idioma inglés", que en conjunto beneficiará a 5,900 estudiantes de 65 planteles públicos de la entidad. A partir del próximo ciclo escolar, esos alumnos podrán cursar materias como educación física o español impartidas en inglés.
La coordinadora general de la USEBEQ, Irene Quintanar Mejía, señaló que el nuevo modelo de enseñanza del idioma representa una oportunidad estratégica para la educación integral de las y los alumnos, al otorgarles "nuevas herramientas, habilidades y conocimientos para que lleguen mejor preparados y sean más competitivos en este mundo global".
La funcionaria pidió a los maestros acompañar el proceso: "Con el acompañamiento y el apoyo de todos ustedes maestras y maestros, los invito a que motivemos a nuestros niños, niñas y adolescentes a soñar en grande; convirtamos a Querétaro en un estado bilingüe, lleno de oportunidades para el futuro de nuestras hijas e hijos", dijo.
La certificación docente se integra a un esquema más amplio de enseñanza de inglés en las aulas que USEBEQ impulsa en distintos municipios del estado.
LO QUE DEBES SABER
- "Aquí Contigo" ya operaba en Querétaro como programa de atención directa a la ciudadanía antes de sumar este componente de inglés escolar.
- La certificación busca que los maestros impartan el idioma de forma práctica durante la jornada regular, no solo como materia aislada.
- El próximo ciclo escolar, 5,900 alumnos de 65 planteles cursarán materias como educación física o español en inglés.
- Participan la USEBEQ y la Escuela Normal del Estado "Andrés Balvanera".
EN CIFRAS
- 228 maestras y maestros certificados en inglés
- 4 habilidades evaluadas: listening, reading, speaking y writing
- B2 y C1: niveles de dominio alcanzados
- 5,900 estudiantes beneficiados
- 65 planteles públicos incluidos